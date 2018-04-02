Çin’in kontrolden çıkan Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun atmosfere girdiği bildirildi. Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1’in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi. Tiangong-1 nedir? İşte ayrıntılar...

TİANGONG 1 NEDİR?

Tiangong 1'in kelime anlamı Cennet gibi saray demektir. İlk Çin uzay istasyonudur. Daha büyük bir uzay istasyonu kompleksi için gereken buluşma ve kenetlenme yeteneğini geliştirmek için bir deneme aracı olması amaçlanmıştır. Chang Zheng 2F/G roketiyle 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılmıştır. 2020 yılına kadar tamamlanmış, yarı-kalıcı bir mürettebata sahip bir uzay istasyonu oluşturmayı amaçlayan Tiangong projesinin bir parçasıdır.

Tiangong 1, 10,4 metre uzunluğunda, 3,35 metre çapındadır ve basınçlı bölmesinin hacmi 15 metreküptür. Kütlesi ise 8506 kilogramdır.

İnsanlı olmayan Shenzhou 8 görevinin Tiangong 1 ile 2011 yılı sonlarında kenetlenmesi ve bunun Çin'in yörüngedeki ilk kenetlenmesi olması planlanmaktadır. Bunun ardından ise insanlı Shenzhou 9 ve Shenzhou 10 görevlerinin 2012 yılında istasyonla kenetlenmesi beklenmektedir.

Birçok gözlemcinin uzun süredir Çin'in Tiangong 1 uzay istasyonu üzerinde kontrolünü kaybettiği şüpheleri yer almaktadır. 2016 yılı Eylül ayında yapılan bir basın toplantısında Çinli resmi yetkililer, uzay istasyonunun 2017 yılı sonlarında yeryüzüne belli bir noktada düşmesini beklediklerini açıklamışlardır.

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