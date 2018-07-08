TOKİ 6 ayda 20 bin 973 konutu ihale etti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ), 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.
“Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve Ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız” dedi.
EN ÇOK KONUT İHALESİ MARMARA BÖLGESİNDE YAPILDI
Marmara bölgesinde konut yapımına hızla devam ettiklerini belirten Turan, yeni dönemde Marmara'nın incisi İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’da son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, bu yıl içerisinde İstanbul’da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptıklarını aktardı.
Marmara Bölgesinde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini söyleyen Turan, “Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptık” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, bu talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladıklarını söyledi.
Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettiklerini belirten Turan, Şanlıurfa Maşuk’ta 6 bin konutluk ve Gaziantep'te 50 bin konutluk projeler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Güneydoğu’da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladıklarını belirten Turan ihaleleri şöyle sıraladı: “Mardin 394, Diyarbakır 194, Gaziantep 500 konut.”
Doğu Anadolu bölgesinde de 2 bin 420 konutun ihalesini bu yıl yaptıklarını belirten Turan, bu ihaleleri şu şekilde sıraladı: “Elazığ 1365 konut, Erzincan 314 konut, Tunceli 269 konut, Malatya 472 konut.”
EGE BÖLGESİNDE 3 BİN 547 KONUT
Ege bölgesinde özellikle İzmir ve Manisa’da yerel ve yatay mimari ile konut ürettiklerini söyleyen Turan, bölgede bu yıl 3 bin 547 konutu ihale ettiklerini belirtti. Turan, Ege bölgesi ihalelerini şu şekilde açıkladı: “Afyonkarahisar 320 konut, Denizli 2 bin 525 konut, Manisa 234 konut ve İzmir 468 konut.”
Karadeniz bölgesinde özellikle yerel mimari ile bölgenin doğal yapısına uygun projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, Karadeniz bölgesinin tamamında yılın ilk altı ayında 2 bin 250 konutun ihalesini yaptıklarını belirtti. Karadeniz Bölgesinde yapılan konut ihaleleri ise, Bolu 392, Rize 640, Çorum 354, Trabzon 142, Bartın 423, Gümüşhane 98, Düzce 127 ve Amasya’da 74 konuttan oluşuyor.
AKDENİZ’E 3 BİN 503 KONUT
İdare olarak Türkiye'nin 81 ilinde konut ürettiklerine vurgu yapan Turan, “Akdeniz Bölgesinde 2018 yılının ilk altı ayında 3 bin 503 konutun ihalesini tamamladık. Adana’da bin 550, Burdur’da 104, Hatay’da 384, Kahramanmaraş’ta 624, Isparta’ta 53, Antalya’da da 583, Mersin’de de 205 konutun ihalesini yaptık” dedi.
TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA 2 BİN 241 KONUTUN İHALE TARİHİ ALINDI
TOKİ, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 bin 241 konutun ihalesi için tarihleri belirledi. Temmuz ayında ihalesi yapılacak konutların il ve sayıları şu şekilde sıralanıyor: İstanbul 224 konut, Kırşehir 127 konut, Mersin 262 konut ve Zonguldak 307 konut. Ağustos ayında ihalesi yapılacak konutlar işe şu şekilde: Van 177 konut, Bingöl 130 konut, Aydın 215 konut, Şanlıurfa 537 konut, Denizli 148 konut, Düzce 56 konut.
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