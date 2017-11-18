Topkapı Sarayı restorasyonu sürüyor

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden kısa bir süre sonra yapımına başlanan ve 1478 yılından itibaren 375 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idari merkezi olan Topkapı Sarayı’nda tarihin en büyük bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 500’e yakın işçi, restoratör, nakkaş ve çeşitli bilim dallarında uzmanların görev aldığı 18 farklı alanda yürütülen çalışmalarda, saray çağdaş tekniklerle aslına uygun olarak restore ediliyor. Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, “Şu anda yaklaşık 2000’li yılların başından itibaren Topkapı Sarayı’na tahsis edilen eski saray yapıları da dahil olmak üzere 340 bin metrekarelik bir alanda çalışıyoruz” dedi. Rölöve ve Anıtlar Müdürü Salman Ünlügedik de “Projelerin toplam bedeli yaklaşık olarak 220 milyon lira. Kullandığımız malzemelerin hepsi, yapıldığı tarihteki özgün dokulardan malzemeler” diye konuştu.
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