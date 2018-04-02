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Torbasından taş çıkan adam: Taşları yastık yapmak için topladım

Sokakta yaşadığını ve taşları yastık yapmak için topladığını söyleyen şüphelinin, devlet malına zarar vermekten 2 bin lira para cezası aldığı, ödemediği için de bu cezasının 3 ay hapis cezasına çevrildiği öğrenildi

02.04.2018 - 09:26 | Güncelleme: İHA

Adana'da polisin şüphelenip üzerinde arama yaptığı şahsın elindeki torbadan taş çıktı. Şahıs, "Sokakta yaşıyorum taşları yastık yapmak için topladım" dedi.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, D-400 karayolunda Celal Bayar Köprülü kavşağının altında elinde torba olan bir kişiden şüphelendi. Polis şahsı durdurup önce kimlik sorup daha sonra da üst araması yaptı. 54 yaşındaki Mehmet Şerif A.'nın elinde bulunan torba içinden taş çıkarken, üzerinden herhangi bir suç aleti çıkmadı. Polis ayrıca zanlının GBT sorgusu yaptığında devlet malına zarar vermekten 2 bin lira para cezası aldığını ancak ödemediği için bunun 3 ay hapis cezasına çevrildiğini tespit etti.

"TAŞLARI YASTIK YAPACAKTIM"

Polis gözaltına alınan zanlının torbasındaki taşları döktürdü. Zanlı, taşları torbasına koyup polis aracına konuldu. A., "Ben sokakta yaşıyorum bu taşları da yastık yapmak için topladım. Yatarken kafamı koyacaktım" demesi duyanları şaşkına çevirdi.

Polis merkezine götürülen zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 6 dakika önce
    Taşları nereden toplarsa toplasın altı üstu taş yani bu altın değilki yazık adama sizce hak ediyormu bu cezayı bir tarafta gündüz gözüyle evlerde iş yerlerinde insanların malını çalan hırsız yağmacı yada adam yaralayan serbest kalır bune yani şimdi....
  • Misafir 8 dakika önce
    Anca fakire ceza kesin peşine düşün onca devleti soyan dururken pess
  • Misafir 16 dakika önce
    Adam nasıl korkmuş yazık. Uzun namlulu silahla gidiyolar arabanın karakola kadar yaktığı mazotla o taşın torbası satın alınır. Millet milyonları götürsün sende garip gurebaya 2000 tl ceza kes
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