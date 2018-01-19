Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan 'PC8622' sefer sayılı 'TC-CPF' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, teknik incelemeye alındı.
DHA2nın haberine göre, Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'PC8622' sefer sayılı ve `Zeynep´ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde, deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatı, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilen uçak için dün saat 04:00´te uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı´nda 100 kişilik ekiple kurtarma çalışması gerçekleştirildi. 500 ve 350 tonluk 2 vinç yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan uçak, havalimanında, güvenli bölgeye çekildi. Sigorta şirketi yetkilileriyle uzman ekibin yapacağı teknik inceleme sonucunda, uçağın tekrar uçurulup, uçurulamayacağına karar verilecek.
'ULUSLARARASI TRAFİĞE TEKRAR AÇILDI'
Trabzon Havalimanı Mülki İdari Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, beraberindeki Trabzon Havalimanı Baş Müdürü Ahmet Aydın ve yetkililerle basın toplantısı düzenledi. Havalimanında uçak kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve havalimanının saat 02:15´te hava trafiğine yeniden açıldığını kaydeden Hatipoğlu, "Büyük bir uyum içerisinde adeta çamurdan iğneyle kurtarma gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan herkese teşekkür ederim. Bugün de yağışlar başladı. Perşembe gününden sonra hava şartlarının olumsuz olma durumunun bulunması nedeniyle bu operasyonu dün gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşmiş oldu. Havalimanımız da uluslararası trafiğe tekrar açıldı" dedi.
UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI
Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler, boşaltıldı. Uçağın bagaj ve kabin bölümündeki yolculara ait kişisel eşyalar, havalimanında, özel alana alındı. Havayolu şirketinin, yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı belirtildi.
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