HT Egeli'de yer alan habere göre, Konak Tramvayı’nda sistemin oturması için Mart ayından bu yana devam eden yolculu ön işletme sürecinde sona gelindi. 2 Temmuz’dan itibaren 12.6 kilometrelik Halkapınar-F. Altay hattında seferler ücretli olarak yapılacak. Sabah 06.00’daki ilk seferin ardından 10 dakika aralıklarla yapılacak seferler, gece 00.00’a kadar sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi 90 dakika içinde sınırsız aktarma imkanı tanıyan uygulama tramvaylarda da geçerli. Metro, banliyö, otobüs ve deniz ulaşımıyla entegre bir şekilde hizmet veren Konak Tramvayı’nda 21 araç hizmet veriyor.

Otobüslere yeni düzenleme

İzmir’de bazı otobüs hatlarında 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni düzenlemelere gidiyor. Detaylı bilgi almak www.eshot.gov. tr internet sitesi ve 320 0 320 numaralı telefondan alınabilir.