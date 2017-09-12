UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte TRT 1 yayın akışı ve Şampiyonlar Ligi maç kanalları...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 - Doktor Geldi
07:40 - İyilik Kulübü
08:15 - Yeşil Deniz
10:35 - Beni Böyle Sev
12:45 - Doktor Geldi
14:15 - Böyle Bitmesin
16:30 - Seksenler
19:10 - Hava Durumu
19:15 - Habere Doğru
19:30 - Erhan Çelik İle Ana Haber
19:55 - Doğrusu Ne?
20:00 - Altın Petek
21:05 - Maç Başlıyor
21:45 - Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Barcelona - Juventus"
22:30 - Devre Arası
22:45 - Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Barcelona - Juventus"
23:45 - Criminal Minds "Kriminal"
00:45 - Doktor Geldi
02:15 - İyilik Kulübü
02:45 - Böyle Bitmesin
04:30 - Seksenler
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
12 Eylül Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Juventus, 21.45 (Tivibu Spor 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Roma-Athletico Madrid, 21.45 (Tivibu Spor 3)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Karabağ, 21.45 (Tivibu Spor 4)
13 Eylül Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto-Beşiktaş, 21.45 (Tivibu Spor 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham-Dortmund, 21.45 (Tivibu Spor 3)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool-Sevilla, 21.45 (Tivibu Spor 4)
14 Eylül Perşembe
UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir-Ludogorets, 20.00 (Tivibu Spor 2)
UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien-Milan, 20.00 (Tivibu Spor 3)
UEFA Avrupa Ligi: Atlanta-Everton, 20.00 (Tivibu Spor 4)
UEFA Avrupa Ligi: Marsilya-Konyaspor, 22.05 (Tivibu Spor 2)
UEFA Avrupa Ligi: Arsenal-Köln, 22.05 (Tivibu Spor 3)
UEFA Avrupa Ligi: Hertha Berlin-Athletic Bilbao, 22.05 (Tivibu Spor 4)
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