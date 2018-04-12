Trump: Suriye'ye saldırı çok yakında da olabilir, hiç de olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye olası askeri müdahale ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç de olmayabilir. Ne olursa olsun ABD, benim yönetimim altında, bölgeden DEAŞ'ı atmak için önemli bir iş yaptı. 'Teşekkürler Amerika' nerede?" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

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