ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan gelen görüşme davetini kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzeriden açıklamada bulundu.

Trump, Kim Jong ile yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, "Kuzey Kore ile yürüttüğümüz müzakerelerde oldukça önemli bir yol kat ettik ve daha da edeceğiz. Bu sürecin tamamlanması dünya için çok iyi olacak. Görüşmenin yeri ve zamanını belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Öte yandan, uzmanlar, ABD'nin, Kim Jong Un'u Başkent Washington'a davet edebileceğini, ancak Kuzey Kore liderinin iktidara geçtiğinden beri ülkeden ayrılmadığı düşünüldüğünde bu durumun pek olası görünmediğini belirtiliyor. İki liderin Mayıs ayında planlanan görüşmesinin Pyongyang tarafından belirleneceği ya da tarihi görüşmenin üçüncü bir ülkede olacağı bekleniyor. Görüşmenin Kuzey Kore'de gerçekleşmesi halinde Donald Trump Kuzey Kore'ye giden ilk ABD başkanı olacak.

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