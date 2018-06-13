Trump'tan Robert de Niro'ya: Uyansana sarhoş!

ABD Başkanı Donald Trump, 72'nci Tony Ödülleri töreninde sahnede kendisine küfreden ünlü aktör Robert de Niro'ya Twitter'dan karşılık verdi. Trump, ünlü aktörden 'düşük IQ'lu kişi' diye bahsetti ve "Uyansana sarhoş!" ifadelerini kullandı.

Robert de Niro, sahnede rock yıldızı Bruce Springsteen'i anons ederken "Tek bir şey söyleyeceğim. Trump'ı S…. (F…. Trump)" demiş, seyirciler onu ayakta alkışlamıştı.

Trump ise, "Onu izledim...gerçekten fena halde sarhoş olduğunu düşünüyorum" tweetiyle tepki gösterdi.

Oscar ödüllü oyuncu, koyu bir Trump muhalifi olarak tanınıyor.

'Uyansana sarhoş'

Trump'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Robert De Niro, IQ'su çok düşük olan kişi, herhalde filmlerinde gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yedi. Dün akşam onu izledim ve gerçekten o sırada 'sarhoş' olduğunu düşünüyorum.

"Herhalde istihdamın tüm zamanlardan daha yüksek, ekonominin de her zamankinden iyi durumda olduğunun farkına varamadı, birçok şirket de ülkeye geri akıyor. Uyan, sarhoş!"

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006640689843560448

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006640694264397824

Robert de Niro, 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimleri sırasında da Trump karşıtı kampanya yürütmüştü.

De Niro, paylaştığı videoda onu "aptal" ve "ulusal bir felaket" olarak nitelemişti.

Pazar günkü Tony Ödülleri'ni canlı yayınlayan CBS televizyonu ise, ünlü oyuncunun Trump'a küfrettiği kısımları bipledi.

Oyuncu, ellerini havada yumruk yaparak "Artık 'Kahrolsun Trump' değil, Trump'ı S…." sözleriyle ayakta karşılandı.

Merly Streep'e de ateş püskürmüştü

Trump geçen yıl da Altın Küre Ödül Töreni'nde kendisini eleştiren efsanevi ünlü oyuncu Meryl Streep'e sert çıkmıştı.

Streep, Trump'ın seçim kampanyası sırasında 'New York Times' gazetesinin engelli bir gazetecisini taklit etmesini eleştirmiş ve onu zorbalıkla suçlamıştı.

Trump ise yanıtı yine Twitter'dan vermiş, Streep'in "Hollywood'da gerektiğinden fazla değer verilen oyunculardan bir tanesi" olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı 3 kez Oscar kazanan Streep için "O, ağır yenilgiye uğrayan bir Hillary dalkavuğu" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/818518745073197056

Robert de Niro, ödül gecesinde Trump'a "Trump'ı S…" dedi, ayakta alkışlandı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER