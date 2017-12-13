Suskun Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, salı günü ilk önce Dışişleri Bakanlığı görevlileri ile bir belediye binasında toplantı yaptı, ardından Atlantik Konseyinde büyük bir siyasi konuşma yaptı.

Tillerson konuşmasında, ABD'nin hiçbir ön koşul olmadan masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Washington yönetimi daha önce Kuzey Kore'nin nükleer programını askıya alması şartıyla, diplomatik görüşmelere başlayacağını belirtiyordu.

Manşetler Tillerson'un, Kuzey Koreliler kadar aynı odada, aynı masa etrafında bulunmak için bir yol bulmaya çalıştığını, anlaşmazlığa neden olan bölümünün yeniden tasarlanmasının ilk adımlarını açıkladığını söyledi. Değişiklik Tillerson'un gelecek yıl iki kıtayı ziyaret etme düşüncesi ve işini devam ettirmeye çalışan biri gibi davranması, 'hızlı kazanma' isteği olarak adlandırıldı.

Beyaz Saray, bunun bir politika değişikliği olmadığını söyledi.

Tillerson, Washington'un, Pyongyang'ın hazır olduğu her an ön koşulsuz konuşmaya hazır olduğunu ve ilk sohbetin herhangi bir şey, hatta hava durumu hakkında olabileceğini söyledi.

Tillerson'ın geçmişte ön koşullarla ilgili şüpheleri vardı, ancak Kuzey Korelilere en azından nükleer cephaneliğinden vazgeçmeyi düşünme konusunda istekli olmaları gerektiğini önerdi. Bu nedenle, en azından başlangıçta her türlü görüşmeye hazır olması ilginç bulundu.

Tillerson'un açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın Pyongyang'ı ziyareti ile çakıştı. Feltman, Kuzey Koreli yetkilileri, şimdiye kadar aldığı en önemli görev olarak tanımladığı "görüşmeler hakkında görüşmeler" yapmaya çağırdı.

Tillerson, Kim Jong Un'u masaya davet etmekle zamanını harcarken, Trump, Kim Jong Un için küçümseyici bir takma ad olan 'küçük roket adam' tweeti atmakla, açıklamalarında çok daha sert bir çizgi yakalamakla meşguldü.

Ancak uygulamada şu an için Tillerson'un diplomatik stratejisi ile birlikte gitti. Ve ABD'li bakan, hedef hakkında net bir şekilde konuşmaya devam etti: ABD nihayetinde nükleer silahlı bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyecek.

Bu arada, Kim Jong Un, ülkesinin dünyadaki "en güçlü nükleer güç" olmayı hedeflediğini söyledi.

Öyleyse Tillerson için Kuzey Kore'ye ziyaretler yakın zamanda olmayacak, ancak yeni yılda Güney Amerika ve Afrika'ya gidecek ve bu da, ülkenin en iyi diplomatlarından biri olarak biraz daha uzun süre kalmayı planladığını ortaya koyuyor; buna rağmen, her ikisinin reddettiği raporlara göre, Trump'ın onunla birlikte devam etmek istemediği ve onun yerine başkasını geçirmek istediği söyleniyor.

Tillerson, bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı tarafından işinin tadını çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda başını salladı. Yürümeye devam ederken kahkahalarla gülerek, "Eğlenmeyi öğreniyorum" dedi. Kuzey Kore ve Pakistan gibi ülkelerle anlaşma yaparken görevinden hoşlanmadığını, ancak bu konularda departmanın diplomatları ve uzmanlarıyla çalışmaktan hoşlandığını söyledi.

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