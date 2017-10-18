Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ve Tahran’ın Kerkük’e yönelik ortak operasyonu, Türkiye’nin Habur’un Irak tarafındaki sınır kapısı Halil İbrahim’in Irak’a devredilmesi kararıyla birlikte, sahada yoğun askeri hareketlilik başladı. Bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini peşmerge sağlıyordu. Peşmergenin sahadan çekilmesiyle boşluğu gidermeye yönelik harekât başlatıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BÖLGEDE HAREKETLENDİ
Fırsat kollayan terör örgütü PKK, bölgede alan hâkimiyetine yöneldi. Zap Vadisi’nde güvenliği sağlamak üzere arama-tarama faaliyeti başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) unsurlarına terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcılarla pusu kuruldu; 4 asker şehit oldu. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre TSK, bölgeye F-16’lar ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) operasyon düzenledi ve 16 terörist öldürüldü. TSK, “Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK’lılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini” duyurdu.
Teröristlerin Zap Vadisi’nde sızdıkları nokta olan Kokozer Dağı’na 2 komando timinin girdiği öğrenildi.
TSK, bir süredir Irak’ın kuzeyinde düzenli hava bombardımanlarıyla teröristleri bu bölgeye sokmamak ve sınır güvenliğini sağlamak üzere operasyon yapıyordu. Bununla, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK unsurları arasındaki geçişkenlik önleniyordu. Sincar ve Karaçok’taki PKK varlığı takipteydi. Musul- Başika’ya kadar uzanan; Duhok-AmediŞeladüz aksında bir tür güvenlikli bölge oluşturulmuştu. Şimdi Zap Vadisi’nde güvenlikli alan oluşturulmasına yönelik askeri operasyon başladı. Bu sadece sınırdaki üs bölgelerinin güvenliğinin sağlanması için değil, aynı zamanda Zaho, Dohuk, Batufa, Bamerni, Amediye ve Süleymaniye’deki TSK unsurlarının güvenliği için de gerekli.
TSK, 172. Zırhlı Tugay ve 28. Mekanize Tugay’la sınırdaki askeri tatbikatını sürdürüyor. Bu birlikler olağanüstü durumlara karşı teyakkuzda bekliyor. Gerekirse güneye doğru bir tampon bölge veya bölgeler oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Habur-Halil İbrahim Sınır Kapısı ve Zaho ticari hattının yedeklenmesi, Musul-Pişkabur-Silopi arasındaki petrol güzergâhının fiziki kontrolü içini önlemler planlanıyor.
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Misafir 48 dakika önceel bab da olduğu gibi girelim00
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Misafir 2 saat önceYüce ALLAH Türk askerini korusun güç versin... hainlerin tuzaklarını başlarına yıksın...80 milyon arkanızda gerekirse bizlerde geliriz oralara00
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Misafir 2 saat öncevurdugunuz inletsin yeri göğü!00