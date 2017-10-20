TSK: İdlib'de 1 numaralı gözlem noktası oluşturuldu

Habertürk TV'nin aktardığına göre; TSK, İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini açıkladı. İdlib'de diğer gözlem noktaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İKİSİ SÖZDE LİDER, 45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.