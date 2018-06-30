Karanlık gökyüzünü keşfe çıkacaklar

Son yıllarda canlı metabolizmasını olumsuz etkilemesi bakımından ışık kirliliği en az hava ve gürültü kirliliği kadar tehlike arz ediyor. Işık kirliliği, doğal ışık kaynaklarını kullanarak yollarını bulan hayvanlarda yaralanma hatta ölüme bile neden olabiliyor. Gece yumurtadan çıkan deniz kaplumbağaları, yanlış ışıklandırma yüzünden çoğu zaman farklı yönlere gitmesi sonucu ölüyor. Göçmen kuşlar ise şehirler üzerinde yoğun ışık nedeniyle binalara çarpabiliyor. Aynı zamanda bu durum göç yollarında da karışıklıklara neden olabiliyor.

İşte şehirleşmenin getirdiği yoğun ışık kirliliğine dikkat çekmek ve karanlık gökyüzü ile kaybettiğimiz yıldızları yeniden keşfetmek için yüzlerce genç, bu yıl yine Antalya Saklıkent’te buluşuyor. Gazete Habertürk'ten Nagihan Alan Yiğit'in haberine göre bu yıl 21’incisi düzenlenecek TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 16-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Geçen yıl 600 kişinin katıldığı, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi’ne komşu olan 2 bin metre yükseklikteki gökyüzü kampında, bu yıl da yüzlerce kişi çadır kuracak. Astronomi seminerlerinin düzenleneceği etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla gözlem yapacak.

160 MİLYON TL’LİK ENERJİ KAYBI

Uzmanlar, geceleri yapay ışıklara uzun süre maruz kalmanın kanser riskini artırdığını da söylüyor. Bunun nedeni ise sezimler ve melatonin salgılaması ile kanseri önleyen biyolojik saatin şaşması. Kanser Araştırmaları Uluslararası Komisyonu (IARC) araştırmacısı Richard Stevens, yapay aydınlatmaların gece vardiyasında çalışan kadınlarda yüksek derecede meme kanseri görülmesine neden olduğunu kanıtlamış. Bazı erkeklerde de prostat kanseri riskinde artış olması yine araştırmaya göre ışık kirliliğinin zararları arasında gösteriliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Aslan’ın araştırmasına göre de ışık kirliliği Türkiye’de yıllık 160 milyon TL’lik enerji kaybına neden oluyor.