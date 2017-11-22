Tunceli'de adliyenin arşivinde mübaşir intihar etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi adliyesinde bir mübaşir, arşiv bölümünde intihar etti.

Olay, İlçe Hükümet konağı içinde bulunan adliyenin arşiv bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki mübaşir S. A., sabah mesaiye geldikten sonra arşiv bölümüne geçti ve burada kendini iple kalorifer borusuna astı. A.'nın asılı olduğunu gören mesai arkadaşları hemen ipi keserek kendisini kurtarmak istedi. Ancak A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

A.'nın cenazesi ambulansla İlçe devlet hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde savcı ve polis inceleme yaptı.