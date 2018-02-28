Turiste cinsel saldırı sanığı 50 gün sonra tahliye edildi

Ortaköy’de bir gece kulübünün tuvaletinde turist kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 9 Ocak’da tutuklanan komi Celal B, 50 gün sonra adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun basit cinsel saldırı olmadığı, sanığın cinsel saldırı suçundan ağır ceza mahkemesinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Turiste cinsel saldırı iddiasının ortaya çıkması üzerine 7 aydır çalıştığı Rubby, Celal B’nin işine son vermişti.

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