Türk bilim insanları uluslararası organ nakli kongresinde!

Organ Nakli Derneği (Transplantation Society) tarafından düzenlenen "Uluslararası Organ Nakli Kongresi TTS-2018", İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.
AA'nın haberine göre; bu yıl 27'ncisi düzenlenen kongreye, dünya genelinden 2 binden fazla bilim insanı katıldı.
5 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından alanda görev yapan bilim insanlarından oluşturulan heyet de 5 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek kongrede yer aldı.
Heyet, Türkiye'de bu alanda yürütülen çalışmalar ve bilimsel programlar hakkında bilgi vermek üzere stant açtı. Stantta, bilimsel içeriğin yanı sıra Türkiye'nin kültürel tanıtımına da katkı sağlamak amacıyla katılımcılara Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.
TONV Başkanı Eyüp Kahveci, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini geliştirmek, güçlendirmek ve daha fazla hastaya organ nakliyle hayata tutunma şansı vermek açısından yetkili otoriteler düzeyinde ve paydaş kuruluşlarla iş birliği içinde önemli çabalar sarf edildiğini söyledi.
Kahveci, Madrid'de başlayan kongrenin hem ülkeler arası buluşma platformu oluşturması hem de lobi faaliyetleri için olanak sağlaması açısından önem taşıdığını ifade etti.
Organ nakli ve bağışı ile ilgili çalışmalar kapsamında bu tür uluslararası kongrelerde yer alınması gerektiğini belirten Kahveci, "Bu kongreler yabancı meslektaşlarımızla deneyim paylaşımı yapmamızı, organ nakli ve bağışı konusunda gelinen noktaları anlatabilmemizi sağlıyor. Türkiye'de çalışan sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kongrelerde bulunması, yürütülen faaliyetlerin daha fazla duyurulmasına olanak veriyor. İlerleyen yıllarda bu kongrelerin Türkiye'de düzenlenmesinin yolunu açmak için uluslararası platformda lobi çalışmalarına ağırlık vermek gerekiyor" dedi.
TONV Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıroğlu da kongrenin diğer ülkelerde organ nakli ile ilgili yapılan çalışmalardan haberdar olma açısından önemli olduğunu kaydetti.
Çakıroğlu "International Transplant Network-ITN projemiz kapsamında Türkiye olarak 70'den fazla ülkeyle temas halindeyiz. Madrid'deki bu kongre, ITN kapsamında yaptığımız çalışmaları ortaya koymak, organ nakli konusunda 3. dünya ülkelerinin geldiği noktayı göstermek açısından kıymetli. Bunun yanı sıra, bu kongrelerde organ nakli konusunda çalışma yapan büyük ülkelerdeki çalışmaları öğrenmek açısından da değer taşıyor" şeklinde konuştu.
"BU TÜR KONGRELER FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"
TONV Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ata Bozoklar da bu tür kongrelerin organ nakli sürecinde yaşanabilecek sıkıntıların ortaya konması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından da önem taşıdığını vurguladı.
Kongreye, TONV Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Yıldırım, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Böbrek Nakli Türkiye Başkanı Prof. Dr. Emre Barış Akın, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sanem Çimen, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Burcu Akbaba da katıldı.
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