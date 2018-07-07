Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 93 ülkeye çay ihraç edildi.
Türkiye'den bu dönemde 4 milyon 504 bin 632 dolarlık çay ihraç edilirken, Almanya, 608 bin 71 dolarlık ihracatla 93 ülke arasında ilk sırada yer aldı.
Bu ülkeyi sırasında 541 bin 890 dolarlık ihracatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık ihracatla ABD, 437 bin 664 dolarlık ihracatla Belçika ve 394 bin 632 dolarla Hollanda takip etti.
Söz konusu dönemde, Etiyopya, Singapur, Kamerun, Fildişi Sahili, Gambiya, Senegal, Tanzanya, Uman ve Paraguay gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-haziran döneminde 20 ülkeye, 2 milyon 342 bin 6 dolarlık Türk çayı ihraç edildi.
Bölgeden yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatında da Almanya 455 bin 317 dolarla birinci, Belçika 425 bin 426 dolarla ikinci, ABD 405 bin 605 dolarla üçüncü, Hollanda 318 bin 500 dolarla dördüncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 269 bin 593 dolarla beşinci sırayı aldı.
- "Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan çay ihracatı önemli oranda arttı"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den çay ihracatının ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini söyledi.
Bunun en önemli nedeninin, bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının tercihini Türk çayından yana kullanmaları olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, Amerika Birleşik Devletleri'ne de yapılan çay ihracatının önemli oranda arttığını ifade etti.
Kalyoncu, Suudi Arabistan'a yönelik de çay ihracatının arttığına dikkati çekerek, "Son yıllarda Doğu Karadeniz'e turist olarak gelen Arapların, Türk çayını tanıması ile tercihini Türk çayından yana kullanması, Suudi Arabistan'a yönelik çay ihracatında da önemli artışa neden olmuştur." dedi.
- "İhracatta ülke çeşitliliği daha da artacak"
Doğu Karadeniz'den yapılan çay ihracatında da ilk sırayı Avrupa Birliği ülkelerinin aldığını belirten Kalyoncu, bölgenin en önemli tarımsal ürününün çay olduğunu aktardı.
Kalyoncu, ihracatta ülke çeşitliliğinin daha da artacağına işaret ederek, Türk çayı ihracatında son yıllarda ülke çeşitliliğinin artması ve 93 ülkeye ihracat yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Çayın tanıtımına katkı verildiğini aktaran Kalyoncu, özel sektör firmalarının yanında sektörde tanıtıma en büyük katkıyı veren ÇAYKUR'un ihracatta birinci sırada yer aldığını söyledi.
Kalyoncu, beklentilerinin yüksek olduğunu işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde çay ihracatı artarak devam edecektir. Bu yönde firmalarımızın da marka değeri olan çayımızı, her ülkenin damak tadı ve tüketici alışkanlıklarına göre üretmesi, ambalaj ve ürüne inovasyon katarak katma değeri daha yüksek ürün olarak ihraç etmesi gerekiyor." diye konuştu.
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