Türk Pisa, ABİDE’nin ilk sonuçları açıklandı

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi’ni “ileriye yönelik eğitim politikalarının geliştirilmesinde kullanmak” üzere yaşama geçirdi. “Türk usulü PISA” olarak da nitelendirilen ABİDE’nin ilk sonuçları da çıktı. Buna göre öğrencilerin % 26.4’ü matematik, % 17.9’u fende en alt düzeyde. 81 il 495 ilçedeki 1299 okuldan 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler olmak üzere 4 dersten çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular yer aldı. Her dersten 51 soru yöneltildi. Çalışmada başarıyı etkileyen faktörler de ölçüldü. Gazete Habertürk'ün haberine göre araştırma ikinci kez 2018 Mart’ında 50 bin öğrencinin katılımıyla yapılacak ve değerler karşılaştırılacak.

EĞİTİMLİ ANNE BAŞARIDA ETKİLİ

AKRAN ZORBALIĞI: Akran zorbalığıyla karşılaşan öğrencinin başarısı düşüyor. Akademik başarısı yüksek öğrenciler daha fazla akran zorbalığıyla karşılaşıyor. Bu sonuç PISA ve TIMMS verilerinde de görülüyor.

ANNENİN EĞİTİMİ: Annenin eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencinin başarısı artıyor. Üniversite, master ve doktoralı annelerin çocukları diğerlerine göre daha başarılı. Bu TIMSS raporuyla örtüşüyor.

ÖZGÜVEN: Derslerle ilgili özgüveni artan öğrencinin başarısı da artıyor.

KURSA GİDEN: Destekleme ve yetiştirme kurslarına her iki dönem gidenler daha başarılı.

AİLE BASKISI: Akademik başarı için baskı olumsuz etki yapıyor. Ama destek olumluysa başarı yükseliyor.

ÇOK ÖDEV: Öğretmen çok ödev verdikçe başarı düşüyor.

ÖĞRETMENİN KIDEMİ: Öğretmenin deneyimi başarıyı yükseltiyor.

PISA’DA DURUM NE?

15 yaşındaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanındaki becerilerini 6 düzeyde ölçen OECD’nin yaptığı PISA 2015’te Türkiye 70 ülke içinde matematikte 49. fende 52. ve okumada ise 50. sırada yer aldı. 34 OECD ülkesi içinde sondan 2’nci oldu.

FEN: 5-6 düzeyi bir ülkenin bilim insanı potansiyelini de gösterir. 6 olan en üst düzeyin OECD ortalaması 1.1 iken, Türkiye’nin bu düzeyde oranı 0, yani en üst düzeyde tek öğrencisi bile yok. Yine üst düzey 5’te OECD ortalaması 6.7 iken Türkiye’de 0.3. fen okuryazarlığı alanında Türkiye’de 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları % 44.4. OECD ülkelerinde oran % 23.3.

OKUDUĞUNU ANLAMA (TÜRKÇE): PISA 2015’te 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye’de % 30. OECD ortalaması % 20.1. En üst düzey (5-6) 0.06 iken OECD ortalaması 8.3.

MATEMATİK: 1. düzey ve altında (alt yeterlik düzeyi) bulunan öğrenci oranları Türkiye’nin 51.3. Bu oran OECD ülkelerinde 23.4 En üst düzey (5-6) toplam öğrenci oranı 2.01 iken OECD ortalaması 10.7.

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