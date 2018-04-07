Zirvede, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, voleybolcularla buluşurken, Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da sporun finansmanı ve markalaşmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

*AKTİFBANK SPOR FİNANSMANI OTURUMU

"TÜRK FUTBOLCUYA ÜCRETİ TL ÖDENSİN"

Habertürk Gazetesi Spor Ekonomisi Yazarı Sefer Yüksel’in moderatörlüğünü yaptığı Aktifbank Spor Finansmanı Oturumu’nda konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, bankanın Türk futboluna 2.5 milyar liralık kredi verdiğini belirtti. Kredilerin çoğunlukla Passolig geliri üzerine kurulduğunu kaydederek, “Verdiğimiz krediler haricinde, kulüplere 150 milyon dolara yakın finansman sağladık” dedi.

Stadyum yapımının kulüpler üzerindeki en büyük maliyet olduğunu aktaran Serdar Sümer, “Sponsorlar finansman sağlamaya ilk maç oynandığında başlıyor. Stat yapım süresince sponsor desteği alamayan kulüpler büyük maliyetler ile karşı karşıya kalıyor. Bu anlamda Türkiye’de bir stat finansmanı yok denecek kadar az. Aktifbank olarak Beşiktaş’ın stadının yapımında kulübe bütün riskleri alarak finansman sağladık. Sonuçta Beşiktaş’ın çok güzel bir stadyumu olmuş oldu” dedi.

Futbolcu ücretlerinin Türkiye’de Euro cinsinden olmasını anlamsız bulduğunu aktaran Aktifbank Genel Müdürü Sümer, “Futbolcu ücretlerinin Euro ile ödenmesi yanlış çünkü kulüplerin gelirleri lira üzerinden geliyor. Yabancı futbolcuya Euro ile ödeme belki anlaşılabilir ama Türk futbolcuya neden Euro ile ödeme yapılıyor” dedi.

SİNPAŞ GENEL MÜDÜRÜ SEBA GACEMER:

Türkiye Spor Zirvesi’ndeki ‘Basketbol’da Markalaşma ve Sponsorluk Oturumu’nda konuşan Sinpaş Genel Müdürü Seba Gacemer, basketbol sponsorluğuna Eurolig kapsamında girdiklerini belirtti.

Marka işbirlikleriyle ürünün kimliğini ve farklılığını ön plana çıkardıklarını kaydeden Gacemer, “Ekonominin lokomotif sektöründeyiz. Sporun iyi günde de kötü günde de yan yana olma olgusu, bizi spora sponsor etmekte teşvik ediyor. Bu faaliyetimiz bizde duygusal bir bağ oluşturuyor” dedi.

*FUTBOLDA MARKALAŞMA VE SPONSORLUK OTURUMU

"GAYRİMENKULE BARCA BİZİMLE ADIM ATABİLİR"

Türkiye Spor Zirvesi’nde gerçekleştirilen ‘Futbolda Markalaşma ve Sponsorluk Oturumu’nda konuşan NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sponsorun sadece algısal sorumluluğunun olmadığını belirterek, sponsorluğun tutarlı ve uzun süreli olmasının önemine işaret etti.

Moderatörlüğünü Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın yaptığı oturumda görüşlerini paylaşan Timur, sportif başarı eksikliğinin kulüpleri lokal sponsorlara mahkûm edeceği uyarısında bulundu. Timur, “Sponsorluk gelirleri futbola ilginin düşmesiyle azaldı. 3 büyük kulübün toplam 60 milyon taraftarı var. NEF ise 11 bin müşterisi ile aktif büyüklüğünü 3 büyükten daha yukarıya çıkarmış durumda. 60 milyon taraftar ile neler neler yapılır” dedi.

Erden Timur, bir Türk takımının uluslararası marka sponsoru olma şansının bugün zor olduğunun altını çizdi. Barcelona’ya sponsorlukları ile ilgili de konuşan Timur, “Barcelona’nın gayrimenkul alanında faaliyeti yoktu. Bir spor kulübü her ticari anlaşmaya imza atabilir. Bizimle gayrimenkul alanında ortak proje geliştirmek istiyorlar. Bizim de Barcelona sponsorluğumuzdan beklentimiz, yurtdışında bir marka olmak” ifadesini kullandı.

Timur, Katalanların İspanya’dan ayrılmaları durumunda Barcelona’nın sıkıntıya girebileceğini aktararak, Galatasaray sponsorlukları ile ilgili olarak da şöyle konuştu: “Galatasaray sponsorluğumuzdan beklediğimizi almaya başladık. Bu yıl memnuniyetimizin artacağına inanıyorum.”

"BAŞARI İÇİN KULÜPLERİN İŞBİRLİĞİ YAPMASI GEREKİYOR"

Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, sponsorlar ile çalışma birliği kurmak gerektiğini belirterek, “Sponsorlar takımların pazarından faydalanmak istiyor. Kulüplerin satılan ürünleri, sponsorun adıyla satılıyor. Modern teknolojiyle bu pazar genişleyebilir” dedi. Sponsorun önemine dikkat çeken Süren, “Futbol takımları uluslararası başarı istiyorsa, uluslararası şartlara uymaları lazım. Bunun için kulüplerin işbirliği de önemli” diye konuştu.

* KADIN VE SPOR OTURUMU

"VOLEYBOL DENİLİNCE AKLA GELMEK İSTERİZ"

Habertürk Gazetesi’nin düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi’nde Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı moderatörlüğünde Kadın ve Spor Oturumu düzenlendi. Oturumda konuşan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Türkiye kadın voleybolunun Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olduğunu kaydetti.

Voleybola sponsorluklarının marka olarak karşılığını aldıklarını belirten Güler, “Spora yatırım, markaya yatırım demektir. Yapılan araştırmalarda, Vestel’in ürettiği televizyon ve cep telefonu gibi ürünler nedeniyle daha çok maskülen bir marka olarak bilindiğini gördük. Fakat biz kadınların tercihine göre belirlenen beyaz eşyayı da üretiyoruz. Türkiye’de kadınların en başarılı olduğu spor dalı voleybol olduğu için, kadınların gönlünde yer etmek hedefiyle voleybola sponsor olduk” diye konuştu.

Formula 1’in ve futbol liglerinin sponsorlarının kamuoyunda bilinirlik düzeyinin yüksek olduğunun altını çizen Ergün Güler, “Başka markaların diğer spor dallarında yaptığı gibi, voleybol ile ismimizi özdeşleştirmek istiyoruz. Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, piyasa değeri olarak kendi alanında dünyanın en değerli ligi. NBA basketbol için ne anlam taşıyorsa, Vestel Venus Sultanlar Ligi de voleybol dünyasında aynı anlamı taşıyor” ifadesini kullandı.

Ergün Güler, voleybola sponsorluklarını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerinin altını çizdi. Oturuma konuşmacı olarak katılan Beşiktaş Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Zeynep Seda Uslu, Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti ve Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Ayça Aykaç, kadın sporcu olmayı anlattılar.

"AİLE DESTEĞİ YOKSA SPORTİF BAŞARI ZOR"

Voleybolcular, spor Türkiye’de kızların spor hayatlarının beden eğitimi derslerinde başladığını hatırlatarak, “Beden eğitimi öğretmenleri, yetenekli gördükleri öğrencileri ailelerin de desteğini alarak yönlendiriyor. Sportif başarı için yetenek her şey değildir. Ailesinin desteğini alanlar sportif başarıya ulaşır” diye konuştular.

Sporun bireylere disiplin kattığını aktaran üç kadın voleybolcu, Türkiye’deki her çocuğun profesyonel olsun ya da olmasın spor ile uğraşmasınının önemine işaret etti.

"1.200 BAŞVURU GELDİ SADECE 100’Ü ERKEK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, Türk ailelerinin kız çocuklarına en çok voleybol sporunu yakıştırdığını vurguladı. Başlattıkları ‘voleybol fabrikası’ projesine gelen bin 200 müracaatın sadece 100’ünün erkeklerden oluştuğunu belirten Üstündağ, “Yeni jenerasyonda erkek voleybolcu sayısında artış görüyoruz” dedi. Üstündağ, Vestel’in desteğinin başarılarda katkısı olduğunu kaydetti.