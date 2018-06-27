ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mart’ta ulusal güvenlik gerekçesiyle fitilini ateşlediği, ‘ticaret savaşı’na dahil olan Türkiye tarife değiştirdi. Türkiye’nin 22 Mayıs’ta Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) gönderdiği, 21 Haziran’da uygulanmaya başlanan tarifede otomobil, viski, kuruyemiş, pirinç ve işlenmemiş tütünde ek vergi oranı artırıldı, kömür ve PCV ürünlerinde ise düşürüldü. Bakanlar Kurulu’nun dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla otomobilde daha önce yüzde 35 olarak açıklanan ek vergi oranı yüzde 60’a çıkarken, viski gibi alkollü içeceklerde yüzde 40’tan 70’e, pirinçte yüzde 20’den 25’e, kuruyemişte yüzde 5’ten 10’a, tütünde ise yüzde 25’ten 30’a yükseltildi. Boykot gibi değişiklik, misillemenin etkisini artırmak için yapıldı. Ek vergiler nedeniyle ürünler zamlanacak. Avrupa Birliği de, Trump’ın en çok oy aldığı bölgelerde üretilen viskiye vergi getirmişti. Artışla alkollü içeceklerden alınacak ek vergi 8.3 milyon dolardan 14.6 milyon dolara çıkacak, otomobillerden alınacak ek vergi 22 milyon dolar artacak, kuruyemişten alınacak vergi ikiye katlanacak.

TUTAR 466 BİN DOLAR AZALDI

Türkiye, ABD’nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasına 21 Haziran’dan itibaren 22 ürünle yanıt vermişti. 2017’de ithalat tutarı yaklaşık 1.8 milyar dolar olan ürünlerden 266 milyon dolar ek vergi alınması hedefleniyor. Bu rakam ABD’nin uyguladığı vergiye eşit. Öte yandan oran değişikliğiyle elde edilecek ek gelir 466 bin dolar azalarak 266 milyon 70 bin dolara indi.

BAZI ÜLKELERE MUAFİYET TANINDI

ABD, 23 Mart itibarıyla ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı. Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Hindistan’a 1 Haziran’a kadar tanınan geçici muafiyet ise bu tarihten itibaren kaldırılmıştı. Arjantin, Brezilya, Avustralya ve Güney Kore’ye kalıcı muafiyet tanınmıştı. Türkiye de ABD’nin önlemlerinden muaf tutulmak için girişim başlatmış, ancak çabalar sonuçsuz kalmıştı.

ABD’den ithal edilen otomobile %60 ek vergi getirildi

Viskide vergi oranı % 70’e yükseltildi.

Pirinçte ek vergi % 25 olacak.

ABD’DEN YILDA 12 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPIYORUZ

Türkiye ABD’den 2017 yılı itibarıyla toplam 12 milyar dolarlık ithalat yaptı.

ABD’NİN KAZANCI 266 MİLYON DOLAR