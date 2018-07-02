İzmir’de HLH hastası 4 aylık Mavi Ece bebeğe ilik nakli gerektiğini Habertürk’ün gündeme getirmesinin ardından, Türkiye yardım sırasına girdi. Cumartesi günü yayınlanan haberin ardından Sinop, Ankara ve Muğla gibi birçok ilden gazetemize telefon ve mail yoluyla ulaşan vatandaşlar, aile ile irtibat kurmak istediklerini belirterek, bağışta bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya üzerinden de birçok paylaşımda bulunuldu. Ancak tüm bunlar olurken vatandaşların “İlik bağışını nasıl ve nereye yapacağız?” sorusunu yöneltmesi, halk arasında hâlâ ilik nakli ve bağışı konusunda yeterli bilginin bulunmadığını da gözler önüne serdi. Mavi Ece için arayan vatandaşlar “İlik bağışını nereye, nasıl yapacağım?”, “İzmir’de ikamet etmiyorum. Bağış yapmak için ailenin yanına mı gelmem gerekiyor?”, “Telefonla arayıp randevu almam gerekir mi?” sorularına yanıt aradı.

BUŞVURU KIZILAY’A

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun ilik bağışının zor bir işlem olmadığını belirten Kızılay yetkilileri, 18 ile 55 yaş arasındaki her sağlıklı bireyin, kök hücre bağışında bulunabileceğini ifade ederek “Bunun için vatandaşların Kızılay’ın sabit merkezleri ya da yine Kızılay’ın gezici ekiplerine başvurması yeterlidir. 1 tüp kan alınıyor ve resimli TC kimliği gerekiyor. Bağışçı bir de form dolduruyor ve işlem gerçekleşmiş oluyor” dedi.

Baba Burak Kurs da haberin kısa sürede yayıldığını, kendilerini arayanların olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Benim kızımın vesilesiyle belki başka birinin de hayatı kurtulacak. Herkes ilik bağışı konusunda duyarlı olmalı. Bize destek olan kişilere de teşekkür ediyorum. İnşallah kızım kurtulacak. İlik bağışıyla ilgili detaylı bilgilere TÜRKÖK’ün internet sitesinden de ulaşılabilir.”

DÜNYADAKİ 10’UNCU BEBEK

Gazete Habertürk, 30 Temmuz’da manşetten verdiği haberde Mavi Ece bebeğin yaşam savaşını gündeme getirmişti. Minik Mavi’nin, yenidoğanda HLH hastalığına yakalanan dünyadaki 10’uncu bebek olduğu belirtiliyor.