Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Zeytin Dalı Harekatı’nda başarılar diledi. Patrik, terörün son bulması, barış, sağduyu ve huzur ortamının sürmesi için dua ettiklerini belirtti.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla, kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve esenliği için dua etmeye devam edilecektir.

Tanrı dualarımızı kabul etsin" ifadesi kullandı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği

Zeytin Dalı duası

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