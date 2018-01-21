Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN KATILIMIYLA MEHMETÇİK'E DUA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Mehmetçik'e dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek, tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermişti.

Erbaş, bu kapsamda Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi'ni okudu. Daha sonra vaaz kürsüsüne çıkan Erbaş, cemaatle dua etti.

Erbaş, duasında şu ifadeleri kullandı:

"Allahım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin ve yiğit askerlerimizin dün itibarıyla başlattığı harekatı hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ile basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle."

Erbaş, duanın ardından sabah namazını kıldırdı.

İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti.

Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.

TRAKYA'DAKİ CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

"Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi başta olmak üzere Trakya’daki camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, duanın ardından yaptığı konuşmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fırsat verme." dedi.

Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için Üzüm ile ellerini semaya açarak dualar etti.

Eski Cami ve Üç Şerefeli Camisi’nde de imamlar namaz sonrası Fetih Suresi okudu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sabah namazında camilerde Fetih Suresi okundu, Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.





90 bin camide Mehmetçik'e "zafer duası"



























































90 bin camide Mehmetçik'e "zafer duası"

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