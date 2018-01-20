Afrin operasyonundan son gelişmeleri anbean aktarıyoruz! Operasyonlar fiilen başladı. Sınırda neler oluyor? İşte dakika dakika Afrin operasyonundan gelen son gelişmeler...

17:05 Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu. (AA)

16:57 Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. (AA)

16:50: Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor. (AA)

16:34 Afrin Operasyonu ile birlikte askeri hareketlik yaşanan Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı sınır bölgesinde devriye gezen bir askeri araçtan mehter marşı çalındığı duyuldu. Sugediği Mahallesi'nde top atışlarının yapıldığı sınır bölgesinde mehter marşı ile devriye görevi yapan askeri araç, karakola döndü. (DHA)

16:22 Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüslerin de bulunduğu otomatik silah ve mühimmat yüklü kamyonetlerden oluşan uzun araç konvoyu, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'ten Suriye'ye geçti. Konvoydaki ÖSO askerlerinin Afrin'deki harekata katılacakları belirtildi. (DHA)

16:12 Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı. (DHA)

15:56 Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Fırat Kalkanı bölgesinden 3 ayrı konvoy ile geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Afrin sınırına sevk edildi.

Onlarca otobüs, çekici ve araçlar ile son yılların en büyük sevkiyatı Afrin sınırına Kilis üzerinden sevk edildi. Elbeyli ilçesinden hareket eden konvoylar, Kilis çevreyolunu takip ederek, Kilis-Hatay karayolu üzerinden Afrin sınırına hareket etti. Binlerce Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerlerini taşıyan otobüslerin yanında Özgür Suriye Ordusu'nun kullandığı araçlarda çekiciler yardımı ile sınır hattına taşındı. (İHA)

15:51 Kilis-Azez-Afrin sınırında ÖSO birlikleri hazır bekliyor (DHA)

15:24 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi. Bunun üzerine terör örgütü yeni bir oyun içine girerek öldürülen teröristleri "sivil" olarak kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Terör örgütünün sözde yöneticilerinin bu yöndeki talimatları, telsiz konuşmalarından belirlendi. (AA)

14:59 AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Terör örgütleri diyor ki, 'Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor.' Külliyen yalan. Bakın, Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ, YPG örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı, Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak, ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinden ve Afrin'den bölgemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır."AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "(Afrin operasyonu) En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durumu hafife almasın, bizim için söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."

14:46 Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı. (DHA)

14:45 Afrin operasyonunun başladığının açıklandığı dakikalarda Afrin sınırında devriye atan bir askeri araçtan "Fetih Marşı" çalındı (İHA)

14:31 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından örgütün Afrin'deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri talimatı verdikleri tespit edildi. (DHA)

14:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek."

13:53 Operasyon sırasında askeri araçların rahat geçişi için Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'ndeki sınırın karşı tarafında bulunan Afrin'e bağlı Qara Baba kasabasında, sınır duvarının yakınlarında bulunan Karasu Çayı'na köprü çalışması yapılıyor.

Köprü için gereken betonlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlarla sınırın diğer tarafına taşınıyor. (İHA)

13:34 Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) top atışı yapıldı.

Sınırın Kilis-Hatay hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine öğle saatlerinden bu yana aralıklarla en az 10 atış yaptı.

Patlama sesleri, Suriye sınırındaki bazı Türk köylerinden de duyuldu. (AA)

13:10 Afrin Operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır hattında askeri hareketlilik devam ediyor.

Suriye'nin Afrin kentinde bulunan PYD'ye ait mevziler TSK tarafından vuruldu. Hassa ilçesi Sugediği köyünden yapılan top atışı vatandaş tarafından kaydedildi.

PYD mevzilerine aralıklarla top atışlarının yapıldığı bölgeye beton bloklar gönderilirken yeni mevziler oluşturulması için de yine tırlarla iş makineleri sevk edildi. (İHA)

13:02 Suriye'nin El-Bab şehrindki gönüllü gençler Afrin operasyonu için hazırlanıyor. Afrin'e doğru yolan çıkan Suriyeli muhalifler dikkat çekti. Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. El- Bab'tan yola çıkan Suriyeli muhalifler Afrin operasyonuna hazırlanıyor. (İHA)

12:53 Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin operasyonlara karşı korunmak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için Afrin'de kazdığı tünellerin bir kısmını yerleşim merkezlerinde oluşturduğunu, çıkış kapılarını ise evlere açtığını anlattı. (AA)

11:56:44 Bayırbucak Türkmen Bölgesi 2. Sahil Tümeni Komutanı Solak: PYD'nin, baskı ve korku politikasıyla elindeki bölgelerde hakimiyet kurmaya çalıştığını, TSK'nın muhtemel Afrin harekatının Suriyelilerin tamamını sevindireceğini söyledi. (AA)

11:56 Olası Afrin operasyonu öncesi sınır birliklerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Türkiye'ye Afrin'den taciz atışı yapan PYD/YPG birliklerine de Türk askeri tarafından obüs ve havan toplarıyla saldırılar devam ediyor.

Sınırın sıfır noktasındaki Hassa ilçesinin Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler de mahallenin tepe noktasına Afrin'den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı. (İHA)

10:25:23 TSK: "19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur." (İHA)

10:25 TSK açıklaması: Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulanarak "Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" ifadesi kullanıldı. (İHA)

01:30 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in açıklamaları

BM'den Suriye açıklaması- BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması" çağrısında bulunduBİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Stephane Dujarric, "Tüm taraflara gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz." dedi. (AA)

00:46 Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. TSK, Afrin kırsalında PYD/ YPG terör örgütüne ait mevzileri top atışına tutarken Fırat Kalkanı Harekâtı'nda önemli roller üstlenen Özgür Suriye Ordusu'da (ÖSO) Azez'de operasyona hazırlanıyor. Görüntülerde Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO'da Türk bayraklarıyla eğitim yapan askerlerin yürüyüşleri ve hazırlıkları dikkat çekiyor. (İHA)

00:13 BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması" çağrısında bulundu. (AA)

56 İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE

Gazete Habertürk yazarı Çetiner Çetin sınır hattından bildirdi.

Daha önce Doğu ve Güneydoğu’daki ‘çukur’ operasyonlarında kullanılan iş makinelerinin tamamının Afrin operasyonu için bölgeye taşındığı kaydedildi. Şu an sayısı 56 olan zırhlı iş makinelerinin, Ankara’dan yapılacak takviye ile artacağı öğrenildi.

Operasyona katılacak askerlerin sınır hattından geçeceği 7 bölgede 12 geçiş noktası belirlendi. Askerlerin kalacağı bölgelerde de çadırlar kuruldu. Askerler için sıcak yemek, sağlık hizmetleri için cephe gerisinde 7 bölgede hazırlıklar tamamlandı.

17 KİLOMETRELİK DAĞLIK ALAN TEMİZLENECEK

Operasyonun ilk aşamasının ‘örgütün 17 kilometrelik dağlık ve kırsal alandan temizlenmesi olduğu ve bunun da en az 3 ay sürmesinin beklendiği kaydedildi. Diğer bir ifade ile operasyonun ilk aşamasında dağlık bölgeler temizlenecek, ileri harekât kordinasyon merkezleri kurulacak. Afrin merkezinde ise en erken 3 ay sonra operasyonun ikinci aşamasına geçilecek ve ‘temizlik’ yapılacak.

Moskova görüşmesi sonrası Rusya’nın 17 kilometrelik alandan 170 askerini çekmek için talimat verdiği öne sürüldü. Sınır hattındaki Rus gözlemci ve irtibat askerlerinin Afrin kent merkezine çekileceği operasyonun ikinci aşamasında ise kent merkezindeki toplam 395 Rus askerinin Minnig Askeri Üssü’ne gideceği iddia edildi. Diğer taraftan Azez-Tel Rıfat ve Mare hattındaki 84 Rus askerinin de Minnig Askeri Üssü’ne çekilmeleri için talimat aldıkları ileri sürüldü. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan aksi yönde açıklama geldi.

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