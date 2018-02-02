Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye nüfusa göre yoğun bakım hasta yatağı sayısında dünya birincisi. Her 100 bin kişiye 44 yoğun bakım yatağı düşüyor. Buna rağmen, yoğun bakım servislerinde boş yatak bulmak için adeta ‘mucize’ ya da ‘torpil’ gerekiyor. Haliyle, yoğun bakım gerektiren hastalar acil servislerde tedavi edilmek zorunda kalıyor, acillerde de yoğunluk yaşanıyor.
‘ÖZELE YOLLUYORLAR’
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre, sıkıntının arka planında büyük bir rant yatıyor. Ünal, “Türkiye’deki yoğun bakım yataklarının yüzde 60’ı özel hastanelerde. Özeldeki yoğun bakım yatağı sayısının kamu hastanelerinden fazla olması, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş şey değil” diyor. Ünal, şöyle devam ediyor: “Çünkü yoğun bakım hizmetleri yüksek maliyetlidir ve SGK bu masrafı karşılıyor. Ama bizde devlet hastanelerindeki hastalar, özel hastanelerin yoğun bakımlarına gönderiliyor. Özel hastanelerin yoğun bakım servislerinin en az yarısı, SGK’dan para almak için kurulmuş. Özellerde kliniklerden alınıp ameliyat sonrası yoğun bakıma çıkarılan hastalar, bir daha kliniğine dönemiyor. İhtiyacı olmayan hastalar aylarca yoğun bakımda tutuluyor. Haliyle yoğun bakım servislerinde yer bulmak imkânsız oluyor, çok fazla torpil devreye giriyor. Yoğun bakım ve taburcu kurallarının uygulanması konusunda ciddi denetim eksiklikleri var. Biri buna ‘Dur’ demeli, devlet parasını çöpe atmamalı.”
‘ÇOK MİKROP VAR’
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Prof. Ünal, hastaları gereksiz yere yoğun bakımda tutmanın maddi külfeti kadar sağlık riskleri olduğunu da söylüyor: “Yoğun bakımlar en fazla mikrobun bulunduğu yerler. Gereksiz yere uzun süre yoğun bakımda tutulmak, hasta için de risk.”
‘SADECE 350 UZMAN’
Uzman ihtiyacının da bir diğer sorun olduğunu anlatan Ünal, “Şu an 350 yoğun bakım uzmanı var. Ama 3 bin 500 uzman doktora ihtiyaç var” diyor.
‘HAZIR VERİ YOK’
Habertürk, devletin özel hastanelere yoğun bakım hastalarının tedavisi için yıllık toplam ne kadar ödediğini Sağlık Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan “Verileri SGK bilir” yanıtı verildi. SGK ise “Elimizde bu konuda hazır bir veri yok” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, dün yayımladığı tebliğle, yoğun bakım servislerinde çalışan personele eğitim zorunluluğu şartının başlama tarihini 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2019’a uzattı.
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