Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarını izinsiz olarak topladığı ve ABD seçimlerini etkilediğine yönelik haberler gündemi belirlemeye devam ediyor. Yaşanan skandalın ardından uzun süre sessiz kalan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ABD basınına verdiği röportajında sorunları çözeceğini söyledi. Zuckerberg ayrıca kullanıcıların kendilerini daha rahat hissetmeleri için şirket ile paylaştıkları bilgileri Facebook hesapları üzerinden sıkıştırılmış (zip) dosya olarak indirebileceklerini de hatırlattı. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberi...

KONUŞMA KAYIT ALTINDA

Dünya çapında pek çok Facebook kullanıcısı bu yolu izleyerek şirketle neleri paylaştığını öğrenmek için söz konusu dosyayı indirdi ve ortalık biraz daha karıştı. Zira indirilen bu dosyada kullanıcıların yalnızca paylaştıkları fotoğraflar ve kullandıkları içerikler değil çok detaylı iletişim kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı. Özellikle Facebook uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesiyle yazılımın cihaz üzerinden yapılan konuşma ve mesajlaşmaların günlüğünü tuttuğunun anlaşılması tepkileri artırdı. Şirket aslında uygulama mobil cihazlara indirildiğinde bunu yapacağını ön şart olarak kullanıcıya uyarı mesajıyla belirtiyor. İlk anda bunu fazla önemsemeyen kullanıcılar ise şu sıralar detaylı Facebook geçmişlerini gördüklerinde elbette biraz daha farklı düşünmeye başladı. Ancak iş işten geçmiş durumda. Zira Facebook başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin çalışma modeli bu. Bilgiler toplanıyor, paketleniyor ve satılıyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de de 51 milyon kullanıcısı olan Facebook elde ettiği bu bilgileri hem lokal hem de küresel reklam şirketlerine pazarlayarak gelir sağlıyor. Yapılan hesaplamalara göre şirket bu yolla Türkiye’de kullanıcı başına 3.5 dolar kazanıyor.

NE İÇİN KULLANILIYOR?

Bu rakam ilk bakışta küçük gibi görünse de yıl sonunda toplam kazanç 1 milyar TL’ye yaklaşıyor. Şirketin karanlıkta kalan asıl rahatsız edici faaliyeti ise elde ettiği bu bilgileri başka hangi amaca hizmet etmek için kullandığıyla ilgili. Facebook bu bilgilerin kullanıcı taleplerine daha uygun yanıt vermek için kullanıldığını belirtiyor. Ancak bu belirsizlik nedeniyle ABD kendi başkanlık seçimlerinin, İngiltere ise Brexit referandumunun gerçekten de kendi tercihleri olup olmadığını tartışıyor. Şirketlerin kullanıcı verilerini toplamalarına yönelik küresel bir düzenleme gelmediği sürece bu tarz şüpheler artacak. Kullanıcıların hayatları ise arşivlenip meçhul amaçlar uğruna kullanılmaya devam edecek.

KULLANICI GEÇMİŞİNİZE YÖNELİK DÖKÜMÜ NASIL ALIRSINIZ?

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızdan Facebook hesabınıza girin.

Giriş sayfasının sağ üst kısmında bulunan ayarlar bağlantısına basın.

Genel Hesap Ayarları sayfasının en altında bulunan ‘Facebook verilerinin kopyasını indir’ linkine tıklayın.

Ardından ‘Arşivi indir’ tuşuna basın.

İstenen Facebook şifrenizi girin.

Hazırlanan arşivinizin linki Facebook’ta kayıtlı e-posta hesabınızagönderilecek.

Gelen linke tıkladığınızda kullanıcı bilgilerinizin yer aldığı ‘zip’ dosyası bilgisayarınıza indirileceK.

1222 SAYFALIK DÜNYA TARİHİ GİBİ KULLANICI GEÇMİŞİ

Facebook’un kullanıcı geçmişine yönelik paylaştığı veriler yalnızca buzdağının görünen kısmı. Avusturyalı hukukçu Max Schrems 7 yıl önce Facebook’tan geçmişine yönelik detaylı bilgi istediğinde şirketten ret cevabı aldı. Ancak işin peşini bırakmayan Schrems, Facebook ile uzun soluklu bir hukuk mücadelesine girdi. Davayı kaybeden Facebook sonunda genç Avusturyalıya detaylı geçmişini dijital dosya olarak gönderdi. Schrems şirketin gönderdiği verileri kâğıda bastırdığında ise gözlerine inanamadı. Tam 1222 sayfa olan döküm çok detaylı kullanıcı hareketlerini içeriyordu.