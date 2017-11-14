Tutsak final mi yapıyor? Tutsak 9. bölümünde neler yaşanacak?

Tutsak 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kenan ve Elif’in düğününde herşey istedikleri gibi olacak mı? İşte Tutsak 9. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

TUTSAK 9. BÖLÜM

Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner Şahin gibi isimlerin yer aldığı Tutsak dizisinde bu hafta düğün şoku yaşanıyor.

Elif, Kenan’ı hastaneden çıkarır. Elif’in verdiği cevap hayatlarında yeni bir sayfa açmak için başlangıç olur. Elif yükün altında ezilir. Bennu, katilin Okan olduğu bilgisini ele geçirince, oynadığı oyunla amacına ulaşabilecek mi? Bahadır, Elif’le Kenan’ın evliliğine müsamaha göstermez. Elif’i alıp gidecektir, Elif’in vereceği tepki ne olacaktır?

Şeref’i konuşturan Nazlı katilin peşindedir! Okan belgelerin kimde olduğunu çözmeye çalışırken başına ne gelecetir?

TUTSAK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, Elif’le evlenmek ister ancak Elif’in vereceği cevap hayatında yeni bir sayfa açmasına sebep olur. Bahadır ise Kenan’ın Elif’e ettiği evlilik teklifinden habersizdir. Bennu, oğlu Emir’in Okan’dan olduğunu ispatlamış olmanın rehavetine kapılır; ancak konağa gelen beklenmedik bir misafir Bennu’nun hayatını derinden sarsar.

Nazlı’nın Bahadır’ı öpmüş olması Elif’in kulağına gider. Leman, Emir’in aileye katılması şerefine bir yemek organize eder. Ancak bu yemeğin sonu kötü sürprizlere gebedir!

TUTSAK OYUNCULARI

PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)

GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)

CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)

AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)

SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)

ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)

MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)

CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)

GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)

ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)

MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)

tutsak

Tutsak 9. bölüm

Tutsak yeni bölüm

Tutsak final