Ücretsiz psikoloji desteği! Vatandaş soruyor, psikologlar psikiyatrlar yanıtlıyor!

Davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır Psikoloji… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - World Health Organization), geçtiğimiz yıl 350 milyondan fazla kişinin depresyon ya da psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini açıklamıştı. Korkulan şey ise; depresyonun yeryüzünde gittikçe artıyor olması…

Tüm bu bilgiler ışığında sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir psikolojik durumdan geçtiğini söylemek mümkün. Sağlıklı bir psikolojik duruma ise ruhsal sorunların üzerine gidilerek ve gerektiğinde uzmanlardan destek alınarak ulaşılabilir. İşte bu mantıktan yola çıkan Terapi Kulübü, psikolojik bir sosyal ağ. C ve Sistem Programcıları Derneği tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde bireyler, bu sosyal ağda tüm sorunlarını paylaşabiliyor, birbirlerine destek olabiliyor, deneyimlerini aktarabiliyor ve uzmanlardan yardım alabiliyor.

Terapikulübü.com, “Yalnız değilsiniz. Sizi anlayan, sorunlarınızla ilgilenen ve çözüm için önerilerde bulunan üyelerden ve psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman gibi uzmanlardan oluşan bir kulüp burası” mesajı veriyor, üstelik tamamen ücretsiz…

C ve Sistem Programcıları Derneği Başkanı ve Terapi Kulübü projesi yöneticisi Kaan Aslan, Terapi Kulübü hakkında merak edilenleri HABERTURK.COM'a anlattı.

VATANDAŞ SORUYOR, UZMANLAR YANITLIYOR...

Terapi Kulübünden bize biraz bahseder misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Ben hem yazılımcı hem de uzman psikologum… Bir yazılımcı olarak ruh sağlığı alanında da çeeşitli projeeler yürütmüştük. Bunlardan biri de Terapi Kulübü. Bizim bu projede amacımız danışanlar ile uzmanları bir araya getirmek. Ruhsal sorunların çözümünde bir farkındalık yaratmak, bu konuda insanlara bir ışık yakmak ve bir ipucu vermek.

Terapikulubu.com’da kişiler sorunlarını anlatıyorlar. Bu sorunlara gerek sisteme kayıt olan uzmanlar gerekse diğer uzman olmayan üyeler kendi yorumlarını yazıyorlar. Uzmanlarla online terapi olanağı da sunuyor sistemimiz. Ancak biz buradaki terapi sürecine herhangi biçimde dahil olmuyoruz. Bundan bir kazanç da sağlamıyoruz. Tabii platformumuzda özgürce herkes derdini paylaşabiliyor görüşlerini yazabiliyor ancak ruh sağlığı bakımından zararlı olabilecek içeriklere de izin vermiyoruz.

Örneğin bir üyemizin sorunu kıskançlıktı…

“Bende ileri seviyede kıskançlık duygusu var ama bu bilinenin aksi bir kıskançlık. Yani sevgiliyi, eşi kıskanmak gibi bir şey değil… Çevremde benden daha iyi olan herkesi kıskanıyorum” diye yazmıştı. Ben ve benim gibi uzmanlar da o gönderi için açıklamalarda bulunduk. Kıskançlık nedir? Nasıl ortaya çıkar? Bununla nasıl mücadele edilebilir? Bunlar üzerinde durduk.

Tabii sitemize üye olmak için illa da bir psikolojik sorununuzun olması gerekmiyor. Yani sitemizde kişinin derdini anlatıp, sorununa çare araması için kişinin klinik düzeyde sorunları olması gerekmiyor. Örneğin kıskançlık meselesinde olduğu gibi. Kıskançlık diye klinik bir sorun yoktur aslında ama hepimizin aşina olduğu bir duygudur bu.

Tabii sitede klinik sorunları olan, örneğin Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan, genel anksiyete bozukluğu olan, duygudurum bozukluğu olan kişiler de var. Bazı üyeler de kendileri hakkında değil de yakınlarının durumu hakkında sorular soruyorlar. İlişki sorunları da en çok dillendirilen sorunlardan... Anlaşmazlıklar, ayrılık acısı, aşk acısı gibi...

Yani bu projeden amacımız, kişilerin sorunlarına çözüm bulabileceği bir platform yaratmaktı…

TAMAMEN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

Terapi Kulübüne üye olmak ücretli mi? Terapi Kulübünün bireylere ne gibi faydaları olur?

Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Maddi bir beklentiyle yapılan bir proje değil. Hedefimiz ruhsal sorunların çözümü için katkı sağlamak, bu nedenle de Terapi Kulübü üyeliği tamamen ücretsiz...

Bireyler burada sorunlarının sadece kendilerine özgü olmadığını görüyor. Empati duygusunu geliştiriyor. Örneğin platformumuzda tıpkı Facebook’taki ‘beğen’ düğmesi gibi ‘empati yap’ düğmesi bulunuyor. Her yorumun ne kadar kişi tarafından beğenildiğini görebiliyorsunuz. Onlara yanıtlar yazabiliyorsunuz.

Maalesef toplumumuzda ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili önyargılar var. Biz projenin bunu kırabileceğini de düşünüyoruz. Örneğin psikologdan destek almaktan çekinen kişiler var. Biz bu kişilerin de uzman görüşü alabilmesini sağlıyoruz.

KULÜP, RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Peki, sitedeki uzmanlara nasıl güveneceğiz? Ya gerçekten psikolog veya psikiyatr değillerse?

Uzmanlar sisteme kayıt olurken kendilerinden diplomalarını alıyoruz, bunları doğruluyoruz, ondan sonra üyeliklerini onaylıyoruz.

Kulübümüzde ruh sağlığı profesyonellerini bir araya getiriyor, burada onlara bir ofis çalışması yapma imkanı da sunuyoruz. Uzmanlar, danışanlarını izleyebiliyorlar, konularla alakalı notlar tutabiliyorlar, onlara testler gönderebiliyorlar yani işin arka tarafında bir sanal ofis faaliyeti var. Sanal ofis faaliyetleri var. Biz uzmanlarla danışanların etkileşim kurabileceği ortamı kuruyoruz.

Siteden faydalanabilmek için üye olmak zorunlu mu?

Siteye normal üye olarak ve bir de uzman olarak kaydolabiliyorsunuz. Ancak herkese açık gönderileri görebilmek için üye olmaya gerek yok. Misasfir olarak girebiliyorsunuz. Fakat misafirler gönderi paylaşamıyorlar, yorum yazamıyoarlar. Tabii üye olmak çok kolay. 15 saniyede üye olunabiliyor.

Sistemde kaç psikiyatrist ve psikolog var?

Şu anda yaklaşık beş bin civarında üyemiz var. Yaklaşık 100 civarında da uzmanımız bulunuyor. Ama bu sayı her geçen gün artıyor.

İnsanlar Terapi Kulübünde en çok ne gibi problemlerini paylaşıyor?

Dile getirilen sorunlar ilişki soruları, gelecek kaygıları, işle ilgili sorunlar, cinsellikle ilgili sorunlar, özgüvenle ilgili sorunlar, daha pek çok konuda sorun paylaşanlar var. İnsanlar, bu sorunların sadece kendilerinde olmadığını anlıyorlar bu da sorunun çözümü için bir ön aşama oluyor.

Örneğin bir vaka var ve bu vakayı bir klinik psikolog olarak çözemiyorsunuz. Bu site sayesinde meslektaşlarınızla iletişime geçerek görüş alabilirsiniz. Ya da örneğin bir psikologsunuz ve bir konu hakkında makale yazdınız. Bu makaleyi sitemizde paylaşıp insanları bilgilendirebilirsiniz.

TRAVMAYA MARUZ KALAN KİŞİLER DE DANIŞIYOR

Terapi Kulübü platformuna danışmak istediğim bir sorunum var diyelim… Ama başkalarının bunu görmesini istemiyorum. Gizlilik açısından bilgilerim gizli tutuluyor mu?

Kesinlikle gizli tutuluyor. Burada gönderilerin belli türleri bulunuyor. Sadece uzmanlar görsün diyebiliyorsunuz. Ya da hem üyeler hem uzmanlar görsün fakat misafirler göremesin diyebiliyorsunuz.

Şiddet maalesef giderek artan bir sorun… Özellikle de kadına şiddet! Sizce Terapi Kulübü bu tür olayların azalmasında etkili olur mu?

Sitemizde şiddete maruz kalan kişiler de sorular soruyor. Bu kişiler genellikle travmaya maruz kalmış oluyor.

Buradaki öneriler ve yazıların dışında, uzmanlarımız ağır olan travmalarda danışanlara ‘Sizin bir psikiyatrist tarafından tedavi görmeniz gerekiyor’ şeklinde önerilerde bulunabiliyorlar.

Sitenin en önemli yanlarından biri de kişide örneğin içinde bulunduğu durumla ilgili bir fikir yok. Psikolojik probleminin bir psikiyatristle ya da bir psikiyatrla görüşerek çözebileceği konusunda ikna olmuş değil. Buradaki yazıları okuyunca yavaş yavaş böyle bir düşünce de gelişiyor. Çünkü kendisi gibi sorun yaşayan insanları görüyor bu sitede. Site, kişinin bir terapistle görüşme fikrini pekiştiriyor.

Örneğin bir üyemiz demiş ki; ‘Bende engelleyemediğim bir suçluluk duygusu var. İçimdeki bir ses sürekli olarak hatalar yaptığımı ve başkalarına karşı kötü davrandığımı söylüyor bu yüzden yaptığım hiçbir şeyden keyif alamıyorum.’

Bu gönderiyi birçok uzman yanıtlamış. Sitemizden uzmanları takip edebiliyorsunuz, takip etmek istediğiniz bir uzman varsa o kişinin yorumlarını okumak istediğini belirterek takip edebiliyorsunuz. Uzmanlarımız da bu sayede daha çok vaka görme fırsatı elde ediyor. Bu platform uzmanlarımız için de kendilerini tanıtma olanağı sunuyor. Sitemizde uzmanlarımızın hem uzmanlık alanlarını hem de terapi yöntemlerini görebiliyorsunuz.

Platforma en sık karşılaşılan sorun nedir?

Daha çok depresyonla ilgili gönderilerle karşılaşıyoruz. İlişki problemi olan ve çift terapisti arayan üyelerimiz oluyor. Cinsel sorunlar, çocuklarla ilgili sorunlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi. Anksiyete bozukluğu olanlar, panik atak yaşayanlar oluyor. Ve bizlere genelde ‘Ne yapabilirim?’ diye soruyorlar.

‘Terapi Kulübü bana çok iyi geldi’ şeklinde olumlu geri dönüşler alıyor musunuz?

Tabii alıyoruz. Örneğin danışan burada uzmanlarla yazışıyor. Bir ay sonra teşekkür ediyor.

Karşılaştığınız en ilginç vaka neydi?

Bu güne kadar karşılaştığımız en ilginç vaka; cüce fobisi olan bir kişiydi. Kişinin cücelere karşı sosyal anlamda olumsuz bir düşüncesi yok ama cücelerden korkuyordu.

İlişki problemleri yaşayan kişiler de çok fazla… Örneğin; ‘Ben ayran gönüllü müyüm?’ başlığıyla gönderilmiş bir paylaşım var. Kişi burada birlikte olduğu kişileri sürekli aldattığını anlatıyor ve çözüm arıyor.

Lüks bağımlılığı olanlar var. Sürekli pahalı bir şeyler alma isteği olan üyelerimiz var. Eşik altı denilen sorunlar olabiliyor kişide. Örneğin ben alışveriş bağımlısıyım diyen "psikologa gitmem fakat buradan gelecek tavsiyelere açığım" diyen üyelerimiz var.