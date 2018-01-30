Kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi kazanan Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümü için nefesler tutuldu. Ufak Tefek Cinayetler'de büyük yüzleşme yaşandı Oya, Serhan ve Taylan'ın da bulunduğu yemekte kızlarla yüzleşti. Gerçeklerin ortaya çıkması herkeste şok etkisi yarattı. Peki bundan sonra ne olacak? Merve yolun sonuna mı geldi? Evliliğinin bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenen Taylan, Pelin'den ayrılacak mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölümüne dair detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yüzleşme zamanı!

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar. Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!

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