Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan, Merve'den boşnamak için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Serhan, Merve'ye anlaşmalı boşanma kağıdını veriyor. Merve ise kağıdı aldıktan sonra pes mi edecek? Ufak Tefek Cinayetler izleyicilerinin merak ettiği konu 19. yeni bölüm fragmanı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler'de 19. yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Dün yayınlanan bölümün ardından diziseverler internette "Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu araştırıyor. Diziden ön tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Merve gözlerden yine kaçmıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. SON BÖLÜM

Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşünce ortalık fena karıştı. Her zaman olduğu gibi saflar hemen tutuldu. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek soruları izleyiciyi heyecanlandırdı.

Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşdü. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullandı. Filler tepişirken çimenler ezildi de diyebiliriz. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaştı.

Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakaladı. Üstelik kanıtıyla birlikte ele geçirildi. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu? Yeni bölümde belli olacak...

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