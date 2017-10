Ümraniye Hekimbaşı’ndaki İstanbul şehir çöplüğü kamuoyunun hafızasına 1993’te 27 kişinin yaşamını yitirip 12 kişinin kaybolduğu metan gazı patlamasıyla kazınmıştı. Kayıp 12 kişinin cesetleri bulunamadı. Facianın yaşandığı arazi ise şimdi bir başarı hikâyesine sahne oluyor. Çöplüğe kurulan tesise yerleşen Ümraniyespor önce Amatör Lig’de şampiyon oldu, sonra TFF 1. Lig’e yükseldi ve ligin zirvesine oturdu. Biz de Habertürk olarak çöplükten şampiyonluğa uzanan bu başarı öyküsüne tanık olduk. Temeli 20 yıl öncesine dayanan hikâyeyi Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniyespor teknik kadrosu ve oyuncuları anlattı.

Patlamadan 2 yıl sonra kapatılan çöplük arazisinde 1997’de rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Aynı yıl Hekimbaşı Spor Tesisleri’nin de temeli atıldı. 7 yılda tamamlanan çalışmaların ardından arazi ve tesis Ümraniyespor’a tahsis edildi. Yeni bir tesisle yoluna devam eden Ümraniyespor, büyük azimle basamakları tek tek çıkarak zirveye doğru yol almaya başladı. Dokuz yıllık mücadele sonunda BAL Ligi’nden 3. Lig’e çıktı. Üç yıl sonra da 2. Lig’e çıkan Ümraniyespor, 2016’da da PTT 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. 18 takımın mücadele ettiği 1. Lig’de ilk yılını 48 puanla 8’inci tamamlayan kulüp, şu anda 8’inci hafta sonuçlarına göre 17 puanla ligin zirvesinde.

TESİS YENİLENİYOR

Takımın elde ettiği başarıların ardından ilk yapılan tesisin yetersiz kalması üzerine hem kulüp yönetimi hem de takımın en büyük destekçisi Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can harekete geçti. 2015’te başlatılan çalışmalarla kulübün 12 milyon TL yatırımla yeni binası ve stadının kasım ayında tamamlanması bekleniyor. Tesisin yeni bölümlerinin hayata geçirilmesinin ardından 30 milyon TL yatırımla altyapı tesisi ile eski tribünlerin yenilenmesi inşaatlarına başlanılacak. Gazete Habertürk'ten Emre Topçu'nun haberine göre Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, “Yeni tesisimizle hem 1. Lig’e hem de Süper Lig’e hazırız” diyor. Ümraniye Belediyesi’nin aynı zamanda spor tesislerinden de sorumlu Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur ise yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlatıyor: “Tesiste modern ve çevreci teknikler kullanmaya özen gösterdik. Çim sahamızın altına kurduğumuz ısıtma sistemi ile karlı günlerde bile karşılaşmalar yapılabilecek. Yağmur suyunu toplayacak ve sulama işinde kullanabileceğimiz bir sistemimiz de var.”

- 1993: Hekimbaşı çöplüğünde metan gazı patlaması.

- 1995: Çöplük kapatıldı.

- 1997: Çöplükte rehabilitasyon çalışması başlatıldı: Hekimbaşı Spor Tesisleri’nin temeli atıldı.

- 2002: İnşaatı biten tesis Ümraniyespor’a tahsis edildi.

- 2011: Ümraniyespor, BAL Lig’inden 3. Lig’e yükseldi.

- 2014: Ümraniyespor, 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi.

- 2016: Ümraniyespor, PTT 1. Lig’e yükseldi.

BAŞKAN CAN: 6 LİG ATLADIK

Bölgenin eski halini ve takımın son dönemdeki başarılarını anlatan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bir anda kademe kademe 6 tane lig atladık. Çok iyi bir ekibimiz var. Amatör ruhla profesyonelce çalışıyoruz. Türkiye’de az sayıdaki borçsuz takımlardan birisi de Ümraniyespor’dur” dedi. Şu an 1. Lig’in zirvesinde olduklarını belirten Can hedeflerini “Altyapı ve tesislerle Süper Lig’e hazır olmak” olarak tanımlıyor.