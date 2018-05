Ünlü yönetmen Kevin Spacey ile çalışmak istiyor

‘Son İmparator’ filmiyle 1988’de en iyi yönetmen ve “En iyi Uyarlama Senaryo” dallarında Oscar kazanan İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci (77), aralarında reşit olmayan erkeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel saldırı ile suçlanan Kevin Spacey’e destek çıktı.

Gazete Habertürk'ün İtalyan Gazetesi Il Giornale’den aktardığı haberine göre Roma’da “Paris’te Son Tango” filminin yeniden gösterimi vesilesiyle bir söyleşiye katılan Bertolucci, skandalın ardından “All the Money in the World” filminin oyuncu kadrosundan Spacey’i çıkaran yönetmen Ridley Scott’un “utanması gerektiğini” vurguladı.

Bertolucci, bu kararın ardından Spacey ile bir filmde çalışmak istediğini de söyledi.

CİNSEL TACİZİN FATURASI AĞIR OLDU!