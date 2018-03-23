Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalabık ve Celile Toyon gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin dizisinin ekrana gelen 49. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yayınlanan son bölümde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un buludnuğu sahneler çok konuşuldu. İşte Vatanım Sensin 50. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin'in 50. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Aacak Vatanım Sensin 50. yeni bölümüne dair ayrıntılar geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

VATANIM SENSİN 49. BÖLÜM ÖZETİ

Vatanım Sensin'in yayınlanan son bölümünde İstiklal Marşı'nın yarışmaya katılması ve kabulü damga vurdu. Mehmet Akif Erosy'un buludnuğu sahneler çok konuşuldu.

Miralay Cevdet ve Mehmet Akif, Filippos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planına engel olmak için güçlerini birleştirir. Sandıklar kurulup oylama başlamadan önce, Filipos'un zulmü yüzünden halkın kalbine yerleşen korkuyu yenmeleri gerekmektedir.

Hilal ve Leon'un sırrı ortaya çıkmış, iki genç aşklarının imkansızlığıyla yüzleşmiştir. Dahası Hilal'in Leon'un gidişiyle ilgili öğrendikleri durumu daha da zorlaştıracaktır. Öte yandan Yıldız ve Yakup arasındaki kriz de Yıldız'ın fevri bir hareketiyle derinleşir.

Baytar'ın şehre sızdığını anlayan Filipos buna engel olmak için orduyu seferber ederken, zamanla yarışan Cevdet, İzmir'i tekrar ayağa kaldıracak Mehmet Akif'e yardım etmenin yeni bir yolunu bulmak zorundadır.

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