Vitiligo (Beyazlama hastalığı) nedir? Vitiligo nasıl geçer?

Kendi kendine saldıran bağışıklık sistemi neticesinde oluşan, cilt pigmentlerinde meydana gelen kayıp ile baş gösteren Vitiligo, halk arasında Beyazlama hastalığı ya da Ala hastalığı olarak da biliniyor. Şifa bulmak adına tıp bilimi senelerce farklı teoremler ortaya çıkarmış fakat sebebi bir türlü tam anlamıyla çözülememiş ve bu nedenle nasıl tedavi edileceği hakkında oldukça kısıtlı bir bilgi ile yetinilmek zorunda kalınmıştır. Bilimsel ilerlemeler ışığında son zamanlarda birçok umut verici tedavi yöntemi çıkmıştır. Genetik sebeblerin ve aşırı stres ve üzüntünün de ortaya çıkardığı ortaya çıkmıştır. Peki Vitiligo nasıl geçer, Vitiligo hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir, beyazlama hastalığı olarak bilinen vitiligoya dair işte merak edilenler...

SEDEF HASTALIĞI NASIL GEÇER?

VİTİLİGO YALNIZCA BİR DERİ HASTALIĞI DEĞİL

İHA'nın haberine göre; Uzm. Dr. Ülkü Duraksoy, vitiligo hastalığı hakkında bilinmesi ve uygulanması gerekenleri şöyle anlattı: "Vitiligo yıllar boyunca yalnızca bir cilt hastalığı gibi görülmüş ve tedavisi de buna uygun olarak yapılmıştır. Sadece cilde odaklanarak lokalize tedaviler gerçekleştirilmesi, kremler kullanılması ve ışın terapileri uygulanması hastalığın tedavisinde geçici çözümler olmuş ancak hastalık mutlaka tekrarlamış ve hatta artarak çoğalmıştır. Ancak son yıllarda hastalığın gerçek boyutu ortaya çıkmış, otoimmün yani temelinde bağışıklık sistemi olan bir hastalık olduğu tıp otoritelerince kanıtlanmıştır. Bununla birlikte tedavisi ile ilgili de yepyeni umutlar doğmuştur".

Duraksoy, Vitiligo hakkında bilinmesi ve uygulanması gerekenleri şöyle sıraladı: "Vitiligo, sadece bir cilt hastalığı değildir. Vitiligo, beraberinde başka hastalık ve/veya risk faktörleri de taşır. Vitiligo ile beraber mutlaka çoklu vitamin eksiklikleri araştırılmalıdır. Vitiligo bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalık olup, bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde, tamamen kaybolabilir veya sınırlı kalabilir. Vitiligoda mutlaka tiroit iltihabı araştırılmalıdır. Çok büyük bir çoğunluğunda oto antikorlar pozitiftir. Bir kısmında ise negatif olduğu halde sessiz tiroidit vardır. Vitiligoda gıda duyarlılıkları mutlaka incelenmeli ve buna özel diyet tedavileri başlanmalıdır. Vitiligoda insülin direnci, gizli şeker ve şeker hastalığı araştırılmalı ve bulunursa tedavi edilmelidir. Vitiligo hastasının kansere, özellikle tiroit ve kolon kanserine yakalanma riski normal kişilere göre daha yüksektir.

VİRİLİGO HASTALARININ O HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK



Vitiligo hastasının ‘Romatoid Artrit’, ‘Behçet’, ‘Ankilozan Spondulit’ , ‘Lupus’, ‘Hashimoto’ gibi oto-immün hastalıklara yakalanma riski yüksektir. Zaten immunoterapi tedavisinin doğma nedeni de budur. Duraksoy, "Vitiligonun tek etkin ve kalıcı tedavisi immunoterapi, yani bağışıklığı onarma tedavisidir. Bu tedavi aynı zamanda diğer risk faktörlerini de kişiye özel olarak ortadan kaldırmış olacaktır. İmmunoterapiyle sistemik tedavi sağlanır, yani bağışıklık sisteminde var olan tüm arızalar bulunur, çıkartılır, etkin ve kalıcı tedavi sağlanır" dedi.