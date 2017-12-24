Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar doğal ortamda yetişen tavuk yumurtası üretiyor. Mahkumların topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesi çalışmaları kapsamında zeytinyağı üretimi, organik sebze meyve yetiştiriciliği, mobilya üretimi ve besicilik gibi faaliyetlerin yürütüldüğü Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu, gezen tavuk yetiştiriciliğiyle de dikkat çekiyor.
Yeşil bir alan üzerine kurulu cezaevi kampüsünde yaklaşık 20 dönüm arazide açık alanda büyütülen tavuklardan elde edilen et ve yumurtalar, kampüs içindeki kesimhane ve paketleme tesisinden geçerek Adalet Bakanlığı kurumlarına ve satış noktalarına gönderiliyor.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz yaptığı açıklamada, "serbest gezen et tavukçuluğu" faaliyetlerine üç yıl önce başladıklarını, ürünlerin beğeni kazanması üzerine kümes sayısını 4'e çıkardıklarını ifade etti.
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevcut yapıda yıllık 48 bin tavuğa kadar kesim yapmaktayız. Yumurtada ise günlük 52 bin adet üretiyoruz. Her bir kümes için beş dönümlük bir arazimiz var. Alanda genelde yonca ekiyoruz. Tavukların doğal ortamda yayılımını sağlıyoruz. Doğal besiyle, kimyasal veya hormonal maddeler kullanmadan bunları vatandaşa ulaştırmaya çalışıyoruz.Ürünlerimizi piyasayla rekabet etmeden, kendi mağazalarımız aracılığıyla satıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. İzmir, Ankara ve İstanbul'da satış mağazalarımız var. Bu noktalar dışında satışa imkanımız yok çünkü ürün yetiştiremiyoruz. Talebe yetişmek için bir kümes daha kuruyoruz. Yumurtada kapasiteyi günlük 82 bin adede çıkaracağız."
CEZAEVİNDEN ÇIKINCA İŞ KURUYORLAR
Serbest gezen tavuk ve yumurta üretimi bölümünde 100'den fazla hükümlünün istihdam edildiğine dikkati çeken Yılmaz, burada meslek öğrenen bazı eski hükümlülerin cezaları bittikten sonra bu sektörde iş kurmalarının sevindirici olduğunu kaydetti. Yaptıkları faaliyetin ilçede diğer girişimcilere de örnek olmasını istediklerini, bölgenin serbest gezen tavuk sektörü için çok uygun olduğunu aktaran Yılmaz, imkanlar el verdiği ölçüde yatırımı büyüteceklerini sözlerine ekledi.
Hükümlü M.A, yaklaşık 1,5 senedir cezaevinde olduğunu, bu bölüm sayesinde tavuk yetiştiriciliğini öğrendiğini, cezası bittikten sonra yapabileceği bir mesleği olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.Hükümlü S.A. da bu işi keyifle yaptığını, cezasının bitmesi sonrası kümes kurmayı planladığını söyledi.
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