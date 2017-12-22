Volvo, 2019 yılında iki yeni elektrikli araba modelle geleceği piyasada radikal bir hamleye imza atarak alt kuruluşu Polestar markasıyla yüksek performans elektrikli otomobil üretmeye başlayacağını duyurdu.
Bu doğrultuda şirketin tasarım mühendisi Thomas Ingenlath ve üst düzey yöneticisi Jonathan Goodman, alınan kararla Volvo'dan Polestar'a kaydırıldı. Ingenlath yeni şirkette CEO unvanıyla, Jonathan Goodman ise COO yani operasyon direktörü olarak çalışacak.
2015 yılında satın alınan ve 15 çalışana sahip olan Polestar'ın personel sayısı bugün itibarıyla 110 kişiye çıkarılırken, Thomas Ingenlath uzun vadede 80 bin araç üretileceğini açıkladı. İlk prototip Polestar 1 ise Çin'in Şangay kentinden tanıtıldı.
POLESTAR 1 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU
Polestar ile yüksek performanslı elektrikli araç üretecek olan Volvo, bu alandaki Tesla hakimiyetini kırmaya niyetli görünüyor. Hibrid coupe olan Polestar 1 tam 600 beygirgücü ve 737 tork değerine sahip ve menzili de 150 kilometre. Bu rakam, piyasadaki tüm hibridler arasında en uzun sürüş menzili olarak dikkati çekiyor.
Tamamı karbon fiberle güçlendirilmiş polimer tasarımıyla 230 kilo ağırlıktan kurtulan Polestar 1'in ön tarafında Volvo'nun 2 litre süperşarj dört silindir benzinli turbo motorunun yanı sıra 44 beygirgücünde bir elektrikli motor yer alıyor. Arka bölümde ise 102 beygirgücü sağlayan bir çift elektrikli motor olacak.
Polestar fabrikası
Aracın durmasını sağlayan altı pistonlu fren kaliperleri ise McLaren yarış araçlarının da tedarikçisi olan Japon firması Akebono'dan.
Hibrid ile başlayan Polestar, 2019 yılından sonra rüeteceği tüm araçlarda ise tamamen elektrikli teknolojiye geçecek. Volvo, bu, sahibi Geely ile birlikte Polestar üretimine, markasına ve endüstriyel gelişimine ilk etapta 6.2 milyar dolar ayıracak. Bu yatırımın bir bölümü ise Çin'in Chengdu şehrindeki son teknoloji fabrikanın yapımına ayrılacak.
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