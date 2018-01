Kış aylarında en çok karşılaşılan hastalıklardan birinin grip olduğunu ifade eden Diyetisyen Nur Çelik, gripten korunmak ve vücut direncini korumak için 5 öneri sundu.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN 5 TÜYO!

Gripten korunmak ve vücut direncini korumak için 5 öneri sunan Diyetisyen Nur Çelik, "Bol miktarda C vitamini tüketin, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını ve savunma sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır. İyi C vitamini kaynaklarından maydanoz, tere, roka, portakal, mandalina ve limona beslenmemizde sıklıkla yer vermeliyiz" dedi. Gerekli miktarda tüketilen balık, süt ve yumurtanın enfeksiyon hastalıklarına karşı korunabilmek için önlem olacağını söyleyen Çelik, "Herhangi bir sağlık problemimiz yoksa her sabah kahvaltıda bir yumurta ve peyniri mutlaka yemelisiniz, et tüketimini eğer mümkünse 2-3 gün balık olarak eklemeliyiz" diye konuştu.

"6-7 SAAT UYUYUN"

Uyku ve egzersizin her birey için temel gereklilik olduğunu vurgulayan Çelik, "Hava koşullarının zorlaşmasıyla birlikte sedanter yaşam tarzı artmakta. Buna bağlı mutsuzluk, kilo alma süreçlerini hızlanmaktadır. Soğuk havayla birlikte evden dışarı çıkmama ve hareketsizliğimizi yenebilmek için asansörler yerine merdiven kullanarak, bulunduğumuz iş ortamlarında daha sık hareketlilik katarak, spor salonlarına giderek tolere etmeye çalışmalıyız. Yetişkin bir birey için de 6-7 saatlik düzenli bir uyku kilo verme sürecinde yardımcı olacaktır" dedi.

"GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇMELİYİZ"

Stres, alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini de ifade eden Çelik, "Alkol ve sigaranın vücutta oluşturduğu toksin maddeleri atabilmek için antioksidan bulunan gıdalardan tüketmeliyiz. İçinde A ve B vitamini olan besinler; havuç, kabak, brokoli, şeftali patates, turunçgiller gibi meyve sebzeleri mutlaka günde 2-3 porsiyon şeklinde tüketmeliyiz. Uzun süreli susuzluklarda elektrolit kaybı, vücut direncinin düşmesine neden olacağı için vücudumuzun daha güçlü durması ve bedenimizde yorgunluk halsizlik tarzı şeyler yaşamamız için günde en az 2 litre su içmeliyiz" şeklinde konuştu.

