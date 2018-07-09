A.S. Watson Group’un bir parçası olarak 1841 yılından beri faaliyet gösteren Watsons, 11 ayrı pazarda 6.300’den fazla mağazasıyla hizmet veren dünyanın önde gelen güzellik ve kişisel bakım zincirlerinden biridir. Watsons Türkiye, 75’den fazla şehirde 300’ün üzerinde mağaza sayısı ile Türkiye’nin önde gelen güzellik ve bakım ürünleri zincirlerinden biridir. 2.700’den fazla Watsons personeli ile sunduğu ürünler ve hizmetleri ile müşterilerinin hayatında pozitif bir fark yaratmayı hedefliyor.

WATSONS ÇALIŞMA SAATLERİ

Watsons Mağazaları, haftaiçi hergün mesaiye sabah saat 10:00'da başla ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak devam eder. Watsons, hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir.

Watsons ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile diğer 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de çalışmaktadır.

WHATSONS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Watsons genel merkez binası, Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi No: 5, Kat:4-5 Ofis No:9-10, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Watsons'a 0 216 635 68 00 ve 0 216 635 68 09 Faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

Watsons Çağrı Merkezi İletişim Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 99 87'dir.