İstanbul Esenyurt’ta bilgisayar oyunu nedeniyle yaşadıkları tartışma, 16 yaşındaki iki çocuğun sonu oldu. Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde cumartesi akşamı mahalleden arkadaş olan lise öğrencisi R.A. ve Yunus Emre Şahin bir internet kafede, takım halinde oynanan Wolfteam adlı şiddet içeren bilgisayar oyununu oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra iki çocuk arasında “Sen hata yaptın” tartışması başladı.

SOSYAL MEDYADAN SÜRDÜ

Evlerine dönen iki arkadaşın tartışması, Facebook ve Instagram üzerinden küfürleşmeyle devam etti. İddiaya göre, iki gün sonra buluşan iki arkadaştan Yunus Emre Şahin, R.A.’ya yumruk atmaya başladı. R.A. ise cebinden çıkardığı bıçağı Yunus Emre Şahin’in boğazına sapladı. Hastaneye kaldırılan Yunus Emre hayatını kaybetti, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri R.A.’yı gözaltına aldı. İfadesinde “Bana vurmaya başladı. Ben de bıçakladım” diyen çocuk tutuklandı.

‘RAMAZAN BANA ANLATTI’

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre polis olayla ilgili dehşete tanık olan, iki çocuğun da aynı mahalleden arkadaşı 16 yaşındaki Ağcan B.’nin ifadesini aldı. Ağcan B. olayı şöyle anlattı: “R.A., Yunus Emre ve ben aynı mahallede oturduğumuz için 10 yıldır arkadaşız. R.A.’ın bana anlattığına göre, Facebook ve Instagram üzerinden 2 gün boyunca küfürleşmişler. Olay akşamı 18.00 sıralarında yürürken R.A.’yı gördüm, ‘Yunus Emre’yi bekliyorum kavga edeceğiz’ dedi. Bir süre sonra Yunus Emre geldi ve ana avrat küfür ederek koşmaya başladı. R.A.’nın kolundan çekerek maç yaptığımız tarafa doğru gittiler. Yunus Emre, R.A.’nın kafasına vurmaya başladı. O da bıçağı çıkararak Yunus Emre’ye sapladı. Boğazından kan gelen Yunus Emre, “Ambulans çağırın” diye bağırmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yunus Emre Şahin’in son görüntüleri de ortaya çıktı. Mahalledeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, boynundan ve kolundan bıçaklanan genç, kanlar içinde markete gidip ‘ambulans çağırın, yardım edin’ diye yardım istiyor. Ancak şoke olan markettekiler yardımcı olmayınca dışarı çıkıyor ve kısa süre sonra merdivenlere yığılıyor.

‘OLAY OYUNA ATFEDİLMEMELİ’

Cinayetin ardından, Wolfteam oyununun ithalatçısı Netmarble Türkiye firması açıklama yaptı. “Sebebi her ne olursa olsun bir gencimizin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz” diyen şirket, oyunun dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan ve profesyonel oyunculardan kurulu takımların yer aldığı espor kategorisinde yer aldığını aktardı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Oyunların, spor karşılaşmalarının ya da sözlü atışmaların sonuçları hiçbir zaman gerçek hayatta üzüntünün ya da şiddetin parçası ya da sebebi olmamalıdır. Bu elim olay münferittir ve bir bilgisayar oyununa atfedilmemelidir.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER