Yabancılara vatandaşlıkta sınır indirimi!

Türkiye’den en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancı ülke vatandaşlarına Türk vatandaşlığı hakkı verilmesi fuarda yeniden gündeme geldi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Dubai’de düzenlenen ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği uluslararası gayrimenkul fuarı Cityscape kulislerinde bu rakamın 1 milyon doların altına düşürüleceği konuşuldu.

Fuarda söz konusu rakamın ne kadar düşürüleceğinin henüz netleşmediği fakat çalışmaların başlatıldığı dile getirildi.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri de daha önceden yaptıkları açıklamalarda bu rakamın düşürülmesini istiyorlardı. Söz konusu rakamın yüksek olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, 500 bin dolar civarında bir rakamın daha çok yatırımcıyı Türkiye’ye çekeceğini belirtmişlerdi.

Cityscape’de Türk stantlarını gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, mütekabiliyet yasasının çıktığı 2012 yılından itibaren, yabancı uyruklu gayrimenkul alan kişi sayısının 160 bin civarında olduğunu, 77 bin 750 ev, iş yeri ve arsa satın aldıklarını belirtti.

Körfez ülkelerinden Türkiye’ye 32 bin 300 kişinin, 16 bin taşınmaz aldığını söyleyen Özhaseki, gayrimenkul alarak vatandaşlığa müracaatta bir artış olduğunu dile getirdi. Özhaseki, “İçişleri Bakanlığı bunu inceliyor. Yurt dışından gelecek tahsilli, bilgili insanları alma gayreti var dünyada, bu gayret bizde de var” dedi.

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