Yalçın Topçu: Devletimiz terörün her türlüsüyle mücadele etmektedir

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile 22. Dönem Ak Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri Feyzi Berdibek, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, terörle mücadelede devlet ve millet olarak birlik olma vurgusu yaptı: Devletimiz milletimizle birlikte terörün her türü ile mücadele etmektedir. İstikrarlı bir siyasi iradenin ilgili güvenlik bürokrasisini sevk ve idaresi ile son günlerde her türlü terör örgütü ile mücadelede çok önemli başarılar kaydedilmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanımız terörün her türünü ülkemizin dağından, ovasından, şehrinden ve devletin bütün birimlerinden silip atmaya kararlıdır. Bu kararlılık güvenlik güçlerimize yüksek moral vermekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

"ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e ziyarette bulunan Topçu, “Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin Paşa nezdinde bütün güvenlik birimlerimizi, millet ve devlet adına verdikleri şanlı mücadelede kutluyoruz. Dualarımızla milletçe yanlarındayız.Bize düşen görev şehitlerimize layık olmaya çalışmaktır. Onları rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyoruz. Yurtdışında operasyonda olan askerlerimize Rabbimizden yardım niyaz ediyoruz. Önümüzdeki yıllar ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün halinde, ay yıldızlı al bayrak altında doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi çokluk içinde birlik olarak, güvenli, özgür ve refah içinde kıyamete kadar bu topraklarda var olacağız.” ifadelerini kullandı.

AHISKA SÜRGÜNÜ MESAJI

Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te bugünkü Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki ata yurtlarından sürgün edilişinin yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı şöyle konuştu:

“Zalime ‘Gökyüzündeki ayı, Ahıska’nın câmisindeki hilâlden çok daha kolaylıkla sökebilirsiniz’ inancıyla karşı duran, ezelden bu yana ana yurt saydıkları toprakları cesur, yiğit, dürüst ve adil kanlarından ödün vermeden savunan ve bu uğurda şehit düşmekten geri durmayan, benim de bir Ahıska torunu bir Türk olarak şerefle mensubu olduğum Ahıska Türklerini rahmet ve şükranla yad ediyorum.”

YENİ BÜYÜKELÇİYE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ayrıca Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulunan heyet Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği görevine yeni atanan Hazar İbrahim'in konuğu oldu ve kamuoyu nazarında Türk dünyası ülkeleri arasında Türkiye’nin ikiz kardeşi sayılan can Azerbaycan’ın yeni büyükelçisine “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16-20 Kasım tarihleri arasında Yerli Düşünce Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Türk Filimler haftası çerçevesinde Azerbaycan’a yapacakları seyahat hakkında da görüşen Yalçın Topçu şu mesajı verdi:

“Aynı ruh, iki ayrı mübarek toprakta kıyamete kadar hür ve müstakil kalacak iki devlet olmuş. Azerbaycan ve Türkiye şairin dediği gibi; bir ananın iki ulu oğludur. Birinin adı Azerbaycan birinin adı Türkiye. Son yıllarda Bakü ve Ankara’nın işte, dilde, fikirde kat ettiği muazzam mesafeler sadece Bakü’nün ve Ankara’nın güvenliğine refahına katkısı olmayacak, bu işlerin

neticesi hem bölgenin hemde insanlığın güvenliğine ve refahına katkı sunacak.”

"SİNEMA İLE BİRBİRİMİZİ ÇOK DAHA İYİ TANIYACAĞIZ"

Türk filmlerini tüm Türk-İslam dünyası ile paylaşmak istediklerini belirten Topçu, bu ülkelerin filmlerini de Türkiye'de görmek istediklerini ifade etti ve ekledi:

“Sinema ile birbirimizi çok daha iyi tanıyacağız. Türk ve İslam dünyasının bu iletişimi daha iyi değerlendireceğini ümit ediyorum. Gelenek ve göreneklerimizi bu vesileyle birbirimize aktarmış olalım. İkiz kardeş olan Azerbaycan ve Türkiye birbirlerinin günlük hayatlarını, acılarını, sevinçlerini Kültür ve Turizm bakanlığımız ile Yerli Düşünce Derneğimizin ortaklaşa

düzenleyeceği bunun gibi etkinlikler vesilesiyle aktarma imkanı bulacaktır.”