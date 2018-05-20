Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Kazada, tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Yalı sahipleri, maddi zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolar, yalının yanında bulunan restoran sahibi ise 2 milyon dolar ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Geminin kurtarılarak Ahırkapı Limanı’na çekilmesini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de kurtarma hizmet bedeli olarak belirlediği 5 milyon 231 bin doların tahsili için icra takibi başlattı. İcra takibinde borçlu olarak Armar Denizcilik ve Mariner Gemi şirketi ile kaptan Edgardo Deseo Baticula gösterildi.

İstanbul İcra Müdürlüğü, değer tespiti için bilirkişi ve icra heyeti ile 4 Mayıs’ta Ahırkapı Limanı’nda bulunan gemiye gitti. Bilirkişi Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Rıza Bektaş, gemi kaptanının beyanına göre, ambarda 62 bin 622 ton dökme arpanın bulunduğunu rapor etti. Raporda, dökme arpanın nisan ayı itibariyle tonu 850 TL’den hesaplandığı ve toplam değerinin 53 milyon 228 bin 700 TL olduğu kaydedildi. Haciz tutanağı tutularak, arpanın muhafaza altına alınması için Kıyı Emniyeti’nden gelen bir personel yediemin olarak belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, geminin yüküne konan haciz işlemleri kurtarma bedelinin ödenmesi halinde ortadan kalkacak.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre uzmanlar, Kıyı Emniyeti’nin talep ettiği 5 milyon dolarlık kurtarma bedelinin makul olduğunu belirterek, bu bedelin geminin ve taşıdığı yükün değerine göre hesaplandığını söyledi.

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