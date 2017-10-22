Yangını izleyenlere çay servisi

Erzincan'daki yangın saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Caddesi üzerindeki belediye karşındaki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle başladı. Alevler bir anda yükselince ihbar üzerine sevk edilen polisler bina ve çevresindeki siren çalarak halkı uyardı. Binada bulunanlar tahliye edilirken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de alevlere müdahale etti.
GARSONLARDAN ÇAY SERVİSİ
İHA'nın haberine göre; İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aşağıda bekleyen görevlilere ve yangını izleyenlere yakındaki bir kafeden tepsilerle çay servisi yapıldı. Garsonlar, emniyet şeridinin çevresinde bekleyenlere çay dağıtırken, ilginç görüntüler oluştu. İtfaiye ekiplerinin 5 araçla yaklaşık iki saat süren çalışması ardından alevler kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.
- erzincan
- yangın
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 1 saat önceBizim Millet00
-
Misafir 1 saat önceBaşka ülkede yaşanmaz.00
-
Misafir 2 saat önceyurdum insanı izleyecek birşey bulmadan yapamaz. kendi filmini çevirir ;)00