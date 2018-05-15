Yasak Elma 9. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Bu bölümde, Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırdı. Yasak Elma 10. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölüm sonrasında merak edilmeye başladı. Halit'in evlilik sözleşmesine şaşırsan Yıldız, bunu belli etmek ve Halit'i kaybetmek istemedi. Son bölümün ardından gelecek bölüm için izleyiciler bekleyişe geçti. Peki, Yasak Elma 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

YASAK ELMA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümü sonrasında merak ediliyor. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız’dan intikam almakta ve konun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...

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