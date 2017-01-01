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YAŞAM

Ona 'Umut' ismini verdim, tek umudum yaşamasıydı!

16 Şubat 2016 Salı, 00:31:00

Geçen sene Nijerya'da ailesi tarafından cadı görülüp sokağa terk edilen iki yaşındaki bebek, Anja Loven adlı Danimarkalı kadın tarafından sokakta bulunup kurtarılmıştı

  • 1 Ona 'Umut' ismini verdim, tek umudum yaşamasıydı!
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    Onu Nijerya’da çekilen fotoğrafıyla tanıdık. “Cadı” denilerek ailesi tarafından terk edilen küçük çocuğa gösterdiği şefkat, tüm dünyanın ilgisini çekti. Anja Loven, daha sonra çocuğu koruma altına alarak hayatını kurtardı. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın röportajında, benzer durumdaki çok sayıda Afrikalı çocuğun hayatını değiştiren Loven, “Hope’u (Umut) gördüğümde yüreğim yandı. Neyse ki artık yaşadıklarını hatırlamıyor” diyor.

  • 2 Ona 'Umut' ismini verdim, tek umudum yaşamasıydı!
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    Hope (Umut) ve Anja... Bir modern zaman iyilik masalının iki kahramanı. Dünya onları önceki yıl 31 Aralık’ta Nijerya’da çekilen bu fotoğrafla tanıdı. Danimarkalı bir yardım gönüllüsü olan Anja, ailesi tarafından cadı olduğu için terk edilen küçük çocuğu sokakta dolaşırken gördü. 8 aydır tek başına yaşam mücadelesi veren çocuğun içler acısı haline kayıtsız kalamadı. Önce su ve yiyecek verdi, sonra da minik bedenini bir battaniyeye sararak hastaneye götürdü. Hope, uzun bir tedavinin ardından sağlı- ğına kavuştu. Anja, bakı- mını üstlendiği Hope’un fotoğraflarını zaman zaman kamuoyuyla paylaştı. Bu kareler sayesinde tüm dünya Hope’un yaşama tutunmasına tanık oldu. Biz de çok paylaşılan o fotoğrafların hikâyesinin peşine düştük. Hope’un yeni hayatını, Anja’nın kendisine sorduk.

  • 3 Ona 'Umut' ismini verdim, tek umudum yaşamasıydı!
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    Neden Nijerya’ya gitmeye karar verdiniz?

    Orada pek çok çocuğun cadı damgası yiyerek ölüme terk edildiğini biliyordum. Daha önce belgesellerde masum çocukların diri diri gömüldüğünü, yakıldığını ve işkenceye maruz kaldığını görmüştüm. Bu nedenle “Afrika’nın cadı çocukları”na yardım etmeye karar verdim. Nijerya’ya 2013’ün başında tek başıma gittim. Öldüresiye dövülmüş ve sokağa atılmış pek çok çocuk gördüm. Daha sonra bir yardım gönüllüsü olan David’le Akwa İbom bölgesinde bu çocukları koruma altına alabileceğimiz bir merkez kurduk. Onlara iyi bir gelecek vermek istedik ve tabii ki eğitim. Eğitimin cehalet ve yoksulluk karşı- sında en güçlü silah olduğuna inanıyoruz.

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YORUMLAR 97
  • Misafir 3 saat önce
    böyle güzel insanlar iyiki var.
  • Misafir 4 saat önce
    Bu kadın cennetlik değil de nedir?
  • Misafir 5 saat önce
    bu nasıl bir zihniyet önce bunları cahillikten kurtarmak gerekir yoksa bu vijdansızlıklar devam eder
  • Misafir 8 saat önce
    BÜTÜN DÜNYAYA KAPAK OLSUN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANLARA KAPAK OLSUN.allah yolunu acik etsin. GÜZEL KALPLİ KADIN
  • Misafir 9 saat önce
    işte asıl insanlık ! bizde Müslümanız diye geçiniyoruz !
  • Misafir 10 saat önce
    5 vakit namaz kılıp kul hakkı yiyenlere ağzından küfür eksik olmayanlara örnek olsun
  • Misafir 10 saat önce
    allah yolunu acik etsin. insanlik bu iste.
  • Misafir 10 saat önce
    allah senden razı olsun
  • Misafir 10 saat önce
    insanlik
  • Misafir 10 saat önce
    Öncelikle takdir, sonrasında teşekkür ediyorum. İnşallah bu takdire şayan güzel insanı Yüce Allah İslamiyetle şereflendirir.
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