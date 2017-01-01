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Hope (Umut) ve Anja... Bir modern zaman iyilik masalının iki kahramanı. Dünya onları önceki yıl 31 Aralık’ta Nijerya’da çekilen bu fotoğrafla tanıdı. Danimarkalı bir yardım gönüllüsü olan Anja, ailesi tarafından cadı olduğu için terk edilen küçük çocuğu sokakta dolaşırken gördü. 8 aydır tek başına yaşam mücadelesi veren çocuğun içler acısı haline kayıtsız kalamadı. Önce su ve yiyecek verdi, sonra da minik bedenini bir battaniyeye sararak hastaneye götürdü. Hope, uzun bir tedavinin ardından sağlı- ğına kavuştu. Anja, bakı- mını üstlendiği Hope’un fotoğraflarını zaman zaman kamuoyuyla paylaştı. Bu kareler sayesinde tüm dünya Hope’un yaşama tutunmasına tanık oldu. Biz de çok paylaşılan o fotoğrafların hikâyesinin peşine düştük. Hope’un yeni hayatını, Anja’nın kendisine sorduk.