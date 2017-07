2 | 41

Ayrıca etin bozulup bozulmadığını koklayarak anlayabilirsiniz. Bozulmaya başlayan et çok keskin ve ekşi kokar. Et, eğer yapışkan bir his bırakıyorsa bozulmaya başlamış demektir. Taze et asla dokunduğunuzda elinize yapışmaz.