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İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...

19 Nisan 2016 Salı, 14:40:16

Bayat olan ürünler aslında belli oluyor... Etin rengi koyulaşmışsa, soğan filizlendiyse dikkat!

  • 1 İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...
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    Etin bozuk olup olmadığını anlamanın en kolay yolu renginin kontrol edilmesidir. Taze et, açık kırmızı ve parlak görünümdedir. Etin rengi mora dönmeye başladıysa, et taze değildir. Etin üzerinde siyah ve yeşil noktalar varsa et bozuktur.

  • 2 İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...
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    Ayrıca  etin bozulup bozulmadığını  koklayarak anlayabilirsiniz. Bozulmaya başlayan et çok keskin ve ekşi kokar. Et, eğer yapışkan bir his bırakıyorsa bozulmaya başlamış demektir. Taze et asla dokunduğunuzda elinize yapışmaz. 

  • 3 İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...
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    Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır.

     

  • 4 İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...
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    Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir. Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artar.

     

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  • 5 İşte yiyeceklerin bayat olduğunu anlamanın yolları...
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    Sarımsak,damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşlanma sürecini kısalttığı bilinmektedir. Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtilmektedir.

     

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