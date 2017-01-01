06 Mayıs 2016 Cuma, 15:51:35 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 16:05:59
İşte hayatınızda yapacağınız birkaç değişiklikle en kolay zayıflama yöntemleri...
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Yaza bir adım daha yaklaşıyoruz. Peki siz hala kıştan kalma kilolarınızdan nasıl kurtulacağınızı bulamadınız mı? İşte sizi fit bir görünüme kavuşturacak bilgiler...
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Uyku sürenize dikkat edin
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Yapılan araştırmalara göre, günde 8 saat uyuyanların 5 saatten az uyuyanlara göre yüzde 56 oranında daha fazla yağ kaybettikleri kanıtlanmıştır. 5 saatten az uyumak kimisi için zaman kazandırabilir fakat fazladan kalori almasına neden olur.
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Yavaş tüketmek kilo kaybına yardımcı olur
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Yemek yemeye başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra beynimize, tokluk sinyalleri iletilmeye başlar. Hızlı yiyenler genelde tokluk sinyalleri, midelerine ulaşana kadar zaten tokluk sınırlarını zorlamış olurlar. Eğer yemeğinizi yavaş ve daha küçük lokmalar alarak yerseniz bu süreye uymuş olursunuz ve kilo kaybetmeye başlarsınız.
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Yatmadan 2 saat önce yemeyi bırakın
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Yatmadan hemen önce atıştırmak daha fazla yağlanmaya yol açtığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Kan şekeriniz çok yüksek olursa uyku kalitenizde de azalma olur. Bu nedenle yatmadan birkaç saat önce yemeyi bırakın.
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Hazır gıdaları kontrollü tüketin
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Hazır gıdalar da kullanılan birçok ürünün ne olduğunu bilmiyoruz bile. Bu ürünlerin fazla tüketilmesi sonucunda obezite hastalığı sık görülmektedir. Ne kadar çok doğal ürünler tüketirsek bizim için o kadar iyi olur.
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Gazlı içecekleri tüketmeyin
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Araştırmalar bireylerde şişmanlıkla gazlı içecek tüketimi arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söylüyor. Gazlı içeceklerin tatlı olmaları, vücutta normalden daha fazla insülin salgılanmasına sebep olmakta ve karın çevresinde yağlanmalarla sonuçlanmaktadır.
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Glikoz/ Fruktoz şurubundan uzak durun
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Araştırmalar, glikoz/ fruktoz şurubunun kişide tokluk hissini engellediği ve devamlı yeme ihtiyacı uyandırdığını ortaya çıkarmıştır.
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Diyet içeceklerden uzak durun
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Diyet içeceklerin sıfır kalori içerdiği iddia edilir. Araştırmalar, yapay tatlandırıcıların, normal şekere göre çok daha zararlı olduğunu göstermiştir. Bu içecekler, bedenimizin kilo alım ayarlarıyla oynuyor onların gerçek şekermiş gibi algılanmasına ve daha çok istemesine neden oluyor. Ayrıca araştırmalar da bu içeceklerin bel bölgesi yağlanmalarına neden olduğu görülmüştür.
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Hareketli bir yaşamı tercih edin
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Sporun hayatımızdaki önemini uzmanlar devamlı vurguluyor. Hem fit görünmenize yardımcı olan hem de sağlıklı bir bünyeye sahip olmanız için spor en büyük yardımcınız. Gün içerisinde fiziksel aktiviteyi arttırmak ve haftada en azından 2-3 gün 40 dakika süren egzersizler sonucunda hem vücut enerji harcar hem de vücutta yağ kitlesi azalıp, kas kitlesinin artması sonucunda metabolizma hızı hızlanır.
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Bol bol su için
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Kilo vermenin birinci formülünden birisi de su. Uzmanlar, günde 14 bardak su tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aynı zamanda su içmek vücudunuzu temizler ve dolaşım sisteminizi hızlandırır.