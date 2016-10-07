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İstanbul'a bir de böyle bakın

07.10.2016 - 11:30 | Güncelleme:

Hayalleme adlı Instagram hesabından paylaşılan fotoğraflarda, İstanbul'un semt ve ilçelerinin eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırmalı olarak derlenmiş. İşte İstanbul'un dünü ve bugünü...

  • 1 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    1 | 89

    Şişli Bulgar Ekzarhlığı önü (geçmiş)

  • 2 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    2 | 89

    Şişli Bulgar Ekzarhlığı önü (günümüz)

  • 3 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    3 | 89

    Laleli Taşhan (geçmiş)

  • 4 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    4 | 89

    Laleli Taşhan (günümüz)

  • 5 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    5 | 89

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Fatih’teki rektörlük binası daha önce Kaymakamlık olarak kullanılıyordu.

  • 6 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    6 | 89

    Günümüzdeki hali.

  • 7 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    7 | 89

    Şehzadebaşı Cami (geçmiş)

  • 8 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    8 | 89

    Şehzadebaşı Cami (günümüz)

  • 9 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    9 | 89

    Dikilitaş (geçmiş)

  • 10 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    10 | 89

    Dikilitaş (günümüz)

  • 11 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    11 | 89

    İstiklal Caddesi (geçmiş)

  • 12 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    12 | 89

    İstiklal Caddesi (günümüz)

  • 13 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    13 | 89

    Galata'dan boğaz manzarası (geçmiş)

  • 14 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    14 | 89

    Galata'dan boğaz manzarası (günümüz)

  • 15 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    15 | 89

    Galata Köprüsü (geçmiş)

  • 16 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    16 | 89

    Galata Köprüsü (günümüz)

  • 17 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    17 | 89

    Bakırköy (geçmiş)

  • 18 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    18 | 89

    Bakırköy (günümüz)

  • 19 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    19 | 89

    Beşiktaş iskele (geçmiş)

  • 20 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    20 | 89

    Beşiktaş iskele (günümüz)

  • 21 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    21 | 89

    Beşiktaş meydan (geçmiş)

  • 22 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    22 | 89

    Beşiktaş meydan (günümüz)

  • 23 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    23 | 89

    Levent (geçmiş)

  • 24 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    24 | 89

    Levent (günümüz)

  • 25 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    25 | 89

    Dolmabahçe (geçmiş)

  • 26 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    26 | 89

    Dolmabahçe (günümüz)

  • 27 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    27 | 89

    Fatih Camii (geçmiş)

  • 28 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    28 | 89

    Fatih Camii (günümüz)

  • 29 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    29 | 89

    Fatih  (geçmiş)

  • 30 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    30 | 89

    Fatih  (günümüz)

  • 31 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    31 | 89

    Harbiye (geçmiş)

  • 32 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    32 | 89

    Harbiye (günümüz)

  • 33 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    33 | 89

    4. Levent (geçmiş)

  • 34 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    34 | 89

    4. Levent (günümüz)

  • 35 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    35 | 89

    Taksim (geçmiş)

  • 36 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    36 | 89

    Taksim (günümüz)

  • 37 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    37 | 89

    İncirli (geçmiş)

  • 38 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    38 | 89

    İncirli (günümüz)

  • 39 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    39 | 89

    Beşiktaş (geçmiş)

  • 40 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    40 | 89

    Beşiktaş (günümüz)

  • 41 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    41 | 89

    Çemberlitaş (geçmiş)

  • 42 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    42 | 89

    Çemberlitaş (günümüz)

  • 43 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    43 | 89

    Dolapdere (geçmiş)

  • 44 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    44 | 89

    Dolapdere (günümüz)

  • 45 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    45 | 89

    Edirnekapı (geçmiş)

  • 46 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    46 | 89

    Edirnekapı (günümüz)

  • 47 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    47 | 89

    Elmadağ (geçmiş)

  • 48 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    48 | 89

    Elmadağ (günümüz)

  • 49 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    49 | 89

    İstiklal Caddesi (geçmiş)

  • 50 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    50 | 89

    İstiklal Caddesi (günümüz)

  • 51 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    51 | 89

    Kağıthane (geçmiş)

  • 52 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    52 | 89

    Kağıthane (günümüz)

  • 53 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    53 | 89

    Molla Gürani Camii (geçmiş)

  • 54 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    54 | 89

    Molla Gürani Camii (günümüz)

  • 55 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    55 | 89

    Santral  (geçmiş)

  • 56 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    56 | 89

    Santral  (günümüz)

  • 57 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    57 | 89

    Süleymaniye (geçmiş)

  • 58 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    58 | 89

    Süleymaniye (günümüz)

  • 59 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    59 | 89

    Dikilitaş (geçmiş)

  • 60 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    60 | 89

    Dikilitaş (günümüz)

  • 61 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    61 | 89

    Vezneciler (geçmiş)

  • 62 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    62 | 89

    Vezneciler (günümüz)

  • 63 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    63 | 89

    Merter (geçmiş)

  • 64 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    64 | 89

    Merter (günümüz)

  • 65 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    65 | 89

    Kağıthane Sadabad Camii (geçmiş)

  • 66 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    66 | 89

    Kağıthane Sadabad Camii (günümüz)

  • 67 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    67 | 89

    16 Mart Şehitleri Caddesi. Vezneciler (geçmiş)

  • 68 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    68 | 89

    16 Mart Şehitleri Caddesi. Vezneciler (günümüz)

  • 69 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    69 | 89

    Seraskeriye Kapısı (geçmiş)

  • 70 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    70 | 89

    Seraskeriye Kapısı (günümüz)

  • 71 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    71 | 89

    Eyüp sırtlarından Haliç'e bakış (geçmiş)

  • 72 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    72 | 89

    Eyüp sırtlarından Haliç'e bakış (günümüz)

  • 73 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    73 | 89

    Mihrabat'tan Boğaz'a bakış (geçmiş)

  • 74 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    74 | 89

    Mihrabat'tan Boğaz'a bakış (günümüz)

  • 75 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    75 | 89

    Galata Mevlevihanesi (geçmiş)

  • 76 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    76 | 89

    Galata Mevlevihanesi (günümüz)

  • 77 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    77 | 89

    Yeni Cami minaresinden Boğaz'a bakış  (geçmiş)

  • 78 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    78 | 89

    Yeni Cami minaresinden Boğaz'a bakış  (günümüz)

  • 79 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    79 | 89

    Seraskeriye Kapısı (geçmiş)

  • 80 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    80 | 89

    Seraskeriye Kapısı (günümüz)

  • 81 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    81 | 89

    Bakırköy Tren İstasyonu (geçmiş)

  • 82 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    82 | 89

    Bakırköy Tren İstasyonu (günümüz)

  • 83 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    83 | 89

    Kağıthane (geçmiş)

  • 84 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    84 | 89

    Kağıthane (günümüz)

  • 85 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    85 | 89

    Eğrikapı/Edirnekapı (geçmiş)

  • 86 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    86 | 89

    Eğrikapı/Edirnekapı (günümüz)

  • 87 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    87 | 89

    Beyazıt (geçmiş)

  • 88 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    88 | 89

    Beyazıt (günümüz)

  • 89 İstanbul'un eski ve yeni fotoğrafları
    89 | 89

    Eminönü (70'ler)

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YORUMLAR 23
  • Misafir 11 Nisan 2018 Çarşamba 08:32
    anadolu yakasın 1 tane resim bulamadınızmı?
  • Misafir 10 Nisan 2018 Salı 13:04
    süper.....
  • Misafir 14 Mart 2018 Çarşamba 10:29
    dahasıda olmalı .:wink:
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