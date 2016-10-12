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Son anda ölümden döndürülen hayvanlar

12.10.2016 - 14:24 | Güncelleme:

Boynunda frizbi halkasıyla bulunan fokun yardıma muhtaç görüntüsü görenleri derinden etkiledi. İşte fokun yardım edildikten sonraki hali!

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    İngiltere'de Norfolk yakınlarında Horsey plajındaki insanlar boynunda frizbi olan yaralı bir foka rastladı. Bulunduğunda yarası oldukça derindi bu bakımdan frizbinin altı aydır fokun boynunda olduğu düşünülüyor. Olayın gerçekleştiği çevredeki insanlar, yaralı foka yardım etmek için birkaç girişimde bulundu. Fakat yetersiz kalınca yetkililere haber verdiler.

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    İlk başlarda foku yakalamak için atılan adımlar başarısız oldu. Ancak daha sonra durumu kötüye giden foka yakınlaşmak daha kolay oldu ve nihayet yardım ekibi foku yakalayabildi.

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    Fok, yetkililer tarafından 1 ay sonra East Winch Wildlife Centre'a bırakıldı. Merkez müdürü Alison Charles, fok balıklarının çok fazla meraklı olduğunu,  bu nedenle muhtemelen frizbiyi incelemek isterken boynuna takıldığını, ve zamanla boynunda yer edinip kendisinin yeme ve içmesinde sıkıntılar yarattığını söyledi. 

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    Fokun durumu hakkında yorum yapan müdür, frizbi oynayanların frizbiyi kaybettikleri zaman bulmaları konusunda daha titiz davranmalarını rica etti. Fok uzun süre antibiyotikler ve ağrı kesiciler eşliğinde iyileştirildi.

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    Alison, bu kurtarma olayında yardımı geçen herkese ve fokun durumunu yetkililere haber veren topluma teşekkürlerini iletti. Ayrıca sözlerine, halkın etrafa çöp atmaması konusunda daha dikkatli ve düşünceli olması gerektiğini ekledi.

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