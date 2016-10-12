Boynunda frizbi halkasıyla bulunan fokun yardıma muhtaç görüntüsü görenleri derinden etkiledi. İşte fokun yardım edildikten sonraki hali!
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İngiltere'de Norfolk yakınlarında Horsey plajındaki insanlar boynunda frizbi olan yaralı bir foka rastladı. Bulunduğunda yarası oldukça derindi bu bakımdan frizbinin altı aydır fokun boynunda olduğu düşünülüyor. Olayın gerçekleştiği çevredeki insanlar, yaralı foka yardım etmek için birkaç girişimde bulundu. Fakat yetersiz kalınca yetkililere haber verdiler.
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İlk başlarda foku yakalamak için atılan adımlar başarısız oldu. Ancak daha sonra durumu kötüye giden foka yakınlaşmak daha kolay oldu ve nihayet yardım ekibi foku yakalayabildi.
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Fok, yetkililer tarafından 1 ay sonra East Winch Wildlife Centre'a bırakıldı. Merkez müdürü Alison Charles, fok balıklarının çok fazla meraklı olduğunu, bu nedenle muhtemelen frizbiyi incelemek isterken boynuna takıldığını, ve zamanla boynunda yer edinip kendisinin yeme ve içmesinde sıkıntılar yarattığını söyledi.
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Fokun durumu hakkında yorum yapan müdür, frizbi oynayanların frizbiyi kaybettikleri zaman bulmaları konusunda daha titiz davranmalarını rica etti. Fok uzun süre antibiyotikler ve ağrı kesiciler eşliğinde iyileştirildi.
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Alison, bu kurtarma olayında yardımı geçen herkese ve fokun durumunu yetkililere haber veren topluma teşekkürlerini iletti. Ayrıca sözlerine, halkın etrafa çöp atmaması konusunda daha dikkatli ve düşünceli olması gerektiğini ekledi.
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İspanya'nın Madrid kenti yakınlarındaki Sierra de Guadarrama dağlarının Pedriza bölgesinde yürüyüş yapan bir grup insan kayaların arasında sıkışan bir keçiye rastladı.
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Boynuzlarından sıkışan ve birkaç saattir o pozisyonda kurtarılmayı beklediği tahmin edilen keçi, duyarlı insanlar sayesinde kurtarıldı.
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Ceketlerinden emniyet kemeri yaparak keçiyi kurtaran yürüyüşçüler, keçinin sağlığının iyi olduğundan emin olana kadar yanında beklediler.
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Yaşadığı şok haricinde herhangi bir sağlık problemi bulunmayan keçi, bir süre sonra tekrar doğaya geri döndü, onu kurtaranlar da yollarına devam ettiler...
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BETONU KIRIP YERİN ALTINDAN ÇIKARDILAR
Brezilya'nın Sao Paolo kentine bağlı Araras bölgesinde yaşayan halk, yerin altından sesler geldiğini fark edince betonu kırmaya karar verdiler.
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Kırılan betonun altında minik bir kedi yavrusu olduğunu fark eden bölge halkı onu son anda ölümden kurtardı.
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İşte ölmek üzereyken kurtarılan o yavru kedi.
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BAHÇEDE BULUP BÜYÜTTÜLER! İŞTE SON HALİ...
Bir aile bahçelerinde buldukları ve ne olduğuna anlam veremedikleri yavruyu besleyip büyütmeye karar verdiler. Birkaç ay sonra karşılaştıkları sonuç ise inanılmazdı...
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Ne yavrusu olduğuna tanı koyamayan aile ne olursa olsun onu orada ölüme terk etmek yerine bakıp beslemeye karar verdi.
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Şırıngalarla sütlü mamalar verildi…
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Battaniyelere sarıldı üşümesin diye, sonuçta sadece minik bir et parçasıydı.
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Hayata tutunması bile mucize olan bu minik yavru yavaş yavaş büyümeye ve şekillenmeye başladı.
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İlk zamanlar fare olduğunu düşündüler, fakat değildi.
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Sevimlilik abidesi bir uçan sincaptı!
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ÖLÜME TERK EDİLEN MİDDİLİNİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI
Belçika'da bir barınakta bulunan midillinin görünüşü yürek yaktı.
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Tırnakları uzayan, tüyleri kesilmediği için uzun kalan zavallı midillinin vücudunda çeşitli yaralar da vardı.
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Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan minik midillinin ihmal edilmesi görenleri oldukça üzdü.
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Yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmeye çok yakın olan bu zavallı hayvan, bulunduğunda sadece 70 kilogramdı.
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Oysa onun yaşındaki midillilerin ortalama 200 kilogram olması gerekiyor.
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Küçük midilli ilk önce sağlık görevlileri tarafından beslendi.
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Ardından hayvanın uzayan tırnakları teker teker kesildi.
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Daha sonra midillinin tüyleri yıkandı ve tıraş edildi.
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Midilli son haliyle duygulandırdı.
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ZİFTE BULANMIŞ KÖPEĞİN DUYGULANDIRAN DEĞİŞİMİ
Süleymaniye köyündeki yol asfaltlama çalışmaları sırasında iki yavru köpeğin zifte yapıştığını gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
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AA'nın haberine göre zabıta ekibince alınarak Zile Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru köpekler, hayvanseverlerin de yardımıyla yaklaşık 25 kilogram sıvı yağ kullanılarak ziftten arındırıldı.
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Belediye Zabıta Müdürü Metin Günter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpekleri aldıklarında burun deliklerinin bile ziftten kapanmış halde olduğunu söyledi.
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Yavru köpekleri adeta asfalttan kazıyarak kurtardıklarını belirten Günter, "Hayvanseverler zifti sıvı yağ ile temizlememiz gerektiğini söyledi. Hayvanseverlerin yardımıyla yavru köpekleri yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu ziftten arındırdık." dedi.
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İKİ DUVAR ARASINDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU
Hindistan'da iki duvar arasında sıkışıp kalan köpek yardımsever insanlar tarafından kurtarıldı.
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Bitkin halde olduğu görülen sokak köpeği, duvar kırılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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İşte o kareler...
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YAVRU KEDİNİN BU HALİ YÜREK DAĞLADI!
Denize düşen yavru bir kedinin çırpınışlarını gören adam, minik hayvanı kurtardıktan sonra çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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İşte bitkin bir halde yaşam mücadelesi veren minik kedinin son hali...
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Yavru kediyi kurtardıktan sonra evine alıp sahiplenen adam fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BEDENİNE ONLARCA SAÇMA SAPLANMIŞTI! SON HALİ DUYGULANDIRDI
Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç burktu. Tedavi altına alınan hayvanın son hali duygulandırdı.
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Bondok adı verilen zavallı hayvanın son hali duygulandırdı.
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Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç acıttı. Veterinere götürülen köpek x-ray taramasından geçince acı gerçek ortaya çıktı. Köpek sırf "eğlencesine" onlarca kez tabanca ile vurulmuştu.
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Kafasında ve vücudunda onlarca bilye bulunan köpeğin hayatta kalma şansı oldukça düşüktü. Çünkü vücuduna saplanan bilyelerin yanı sıra kafasındaki yara da enfeksiyon kapmıştı. Üstelik zavallı köpek, işkenceden dolayı kör olmuştu.
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Uzun süren bir tedavinin ardından, hayata tutunmayı başaran köpek tamamen iyileşti.
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KAHRAMAN KÖPEK GEYİĞİ BOĞULMAKTAN KURTARDI
Bu kahraman köpek sahibi ile çıktığı gezintide, suda boğulmak üzere olan bir canlı fark ediyor ve kendi canını hiçe sayarak onu kurtarmak için suya atlıyor.
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Ağzıyla denizden sürükleyerek çıkardığı yavru geyiği ardından yalayarak sıcak tutmaya ve onu rahatlatmaya çalışıyor.
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Ama geyik yeniden kaçıp suya atlıyor. Bu sefer de sahibi geyiği kurtarmak için suya giriyor ve geyik bir kez daha kurtarılıyor.
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İşte son hali.
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BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ! İŞTE BÜYÜK DEĞİŞİM
Avustralya'da bir kanguruya araba vurdu, sonra da kaçtı. Anne kanguru ölmüştü ancak zavallı hayvanın kesesindeki yavruyu kimse fark etmedi.
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Avustralya'da arabanın vurup kaçtığı zavallı kanguru ne yazık ki öldü. Ancak yardım için hayvanın yanına koşanlar, kangurunun kesesinde minicik bir el gördü. Ölen kangurunun kesesinde taşıdığı yavrusu yaşıyordu!
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Pembe renkli bu narin bebek, biraz daha orada öyle kalsa, ölebilirdi.
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Neyse ki, vakitlice rehabilitasyon merkezine götürüldü. Orada ona Dawson adı verildi.
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Şimdilerde tüm ihtiyaçları sağlanan minik kanguru bir başka yetim kanguru Nelson'la beraber büyüyor.
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ZAR ZOR YÜRÜYORDU! ŞİMDİ İSE...
Bob Marley ismi verilen yavru köpek, bakımsızlıktan bu hale geldi.
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Bob, tedavi sonrası değişim göstererek eski haline geldi.
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Sahipleri tarafından terk edilen yavru köpeğin yaşadığı kötü koşullardan dolayı oldukça kötü koktuğu belirtilirken, hayvan hakları kuruluşları olayın ardından sosyal medyadan harekete geçti.
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Yavru köpek, ABD'nin Missisipi kentinde hayvan kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hemen tedavi altına alındı.
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İşte Bob ile birlikte tedavi altına alınan bir diğer köpek...
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KATRANA BATIRMIŞLARDI, SON HALİ DUYGULANDIRDI
Arjantin'de 2 çocuk yolda yürürken korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü yolda, katranla kaplı terk edilmiş bir köpek görmüşlerdi.
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Acı çektiği yüzünden belli olan köpek hemen gönüllüler tarafından alındı.
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Yardıma ihtiyacı olan köpeğin üzerindeki katran, 5 saatten fazla süren temizleme işleminden sonra çıkarıldı.
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Köpeğin katrandan kurtarılması için beş litreden fazla yağ kullanıldı.
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Temizlendikten sonra su ve yiyecek gibi diğer ihtiyaçları karşılanan köpeğe Petro adı verildi. Her gün daha da güçlenen sevimli köpek şimdi daha mutlu!
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EĞLENCE AMAÇLI TUTKALA BATIRMIŞLARDI! İŞTE O KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ
İstanbul'da henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terkedilmişti.
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Pascal'a yapılan eziyet yabancı basında da manşet olmuştu.
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Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.
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Tedavi altına alınan Pascal, derisi görünecek şekilde tüyleri kesildi, acısını dindirmek için de ilaçlar ve antibiyotikler verildi.
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Pascal köpeğin son hali görenleri duygulandırdı.
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En iyi şekilde bakılan Pascal şu an oldukça mutlu!
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KALDIRIMIN ALTINDAN ÇIKAN MUCİZE!
Rusya'nın Voronej kenti sakinleri yüz gülümseten bir kurtarma operasyonuna imza attı.
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Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda farkedilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
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Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
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İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
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Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
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O anlar ise böyle görüntülendi..
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SENELERDİR İLGİSİZ BIRAKILAN KEDİ BU HALDE BULUNDU
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, 82 yaşındaki Alzheimer hastası Paul Russel'ın kedisi Hidey’nin sosyal medyada paylaşılan içler acısı fotoğrafları pek çok hayvanseverin yüreğini parçaladı.
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Yaşlı ve hasta sahibinin senelerdir bakımını üstlenemediğini Hidey’ye sahip çıkarak tedavi altına alan hayvan barınağı, sosyal medya hesaplarından kedinin fotoğraflarını yayınladı.
Daily Mail'inhaberine göre Alzheimer hastası Russel, kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevine yerleştirildi.
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BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ!
Onu bulduklarında tüyleri hastalıktan dökülmüş, açlıktan zayıf düşmüş haldeydi.
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Ona yardım eli uzatıp tedavi eden ve sahiplenen aile son fotoğraflarını yayınladı.
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İşte yavru köpeğin inanılmaz değişimi...
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KUTUYU AÇTIKLARINDA ÜZÜCÜ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bret Winingar ve oğlu Zach, Arkansas’ın Little Rock kasabasında bir haftasonu bisikletle gezintiye çıktıklarında buldukları kutuyla şok oldular.
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Kutunun içini açtıklarında zayıflıktan ölmek üzere bir köpek buldular.
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Evden köpek maması getirerek açlıktan ölmek üzere olan yavruyu doyurdular.
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1 aydan fazla süre kutunun içinde kalan köpek, tedavi edilerek yeniden hayata döndürüldü.
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ZİFTE SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yol kenarındaki zift birikintisine gömülen yavru köpek, fotoğraf çekimi için duran gelin damat tarafından bulunarak hayvan barınağına teslim edildi.
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Seydikemer-Kaş Karayolu üzeri Çaykenarı Mahallesi'nde mola veren gelinle damat, asfalt çalışması yeni tamamlanan yol kıyısında fotoğraf çekinmek istedi.
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Yavru köpek olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. İtfaiyeciler köpeği Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.
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Görevliler köpeğin üzerindeki büyük zift parçalarını elleriyle kopararak temizledi. Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Emre Kangal köpeğin vücudunu gaz yağıyla sildi.
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Kangal, gaz yağıyla bu zifti temizleyemeye çalışacaklarını söyledi. Daha sonra vücudunun tahriş olmuş bölgelerine tedavi uygulayacaklarını aktaran Kangal, bu şekilde yavruyu hayatta tutmak için çabalayacaklarını kaydetti. IHA
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ZİFTTEN KURTARILMIŞTI, SON HALİ ŞAŞIRTIYOR!
2 Haziran 2016'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, zifte yapıştığı için ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve üç veteriner hekimin 4 saatlik çabasıyla hayata döndürülen yavru köpeğin son hali görenleri şaşırttı.
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Ormanlı beldesi Kaymaklar köyü girişinde 6 Nisan'da asfalt tankerinden sızan zifte yapışan ve telef olmak üzereyken Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve "Zift" adı verilen yavru köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde görevli veteriner hekimlerinin uyguladığı tedavinin ardından tamamen iyileşti.
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Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, vücudunun büyük bölümü ziftle kaplı olan ve ayakları birbirine tamamen yapışan yavru köpeğin aç ve susuz haldebulunduğunu ve tedavisine başladıklarını anımsattı.
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Bulak, 54 gündür devam eden tedavinin ardından yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:
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"Hareket edemeyen çene ve ayaklar artık tamamen normale döndü. Türkiye'nin hemen hemen her ilinin yanı sıra yurt dışından binlerce kişi, elektronik posta ve sosyal medya üzerinden köpeğin sağlık durumunu yakından takip etmekte...
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'Zift' adını verdiğimiz köpeğimizin tedavisi tamamlanmıştır ve artık sahiplendirilecektir. Yaklaşık 54 gün önceki bize gelen köpeğin çekilen fotoğrafıyla tedavisinin ardından çekilen fotoğraf arasındaki farkı görenler şaşırıyor."
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Belediyeye yavru köpeği sahiplenmek için yapılan başvuruları değerlendireceklerine değinen Bulak, "Zift"i yeni sahibiyle buluşturacaklarını bildirdi.
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SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuz nedeniyle tüyleri dökülmüş ve aşırı zayıflamış halde bulunan Alman kurdu cinsi köpeğin 6,5 aylık tedavinin ardından yaşadığı değişim, görenleri şaşırtıyor.
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6 Ekim 2015 tarihinde Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine getirilen 3 yaşındaki Alman kurdu, buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. (AA)
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ÖNCESİ VE SONRASIYLA KÖPEKLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ